Ações alemãs reduzem perdas com Merz eleito chanceler após revés inicial

Por Sukriti Gupta e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações alemãs reduziram as perdas iniciais nesta terça-feira, depois que o líder conservador Friedrich Merz foi eleito chanceler, em uma segunda votação no parlamento após um revés inicial inesperado.

O índice DAX da Alemanha terminou em baixa de 0,41%, após cair até 2% antes, quando a nova aliança de Merz com os sociais-democratas de centro-esquerda sofreu uma derrota surpreendente na primeira tentativa.

"É muito antialemão, porque conhecemos a Alemanha particularmente por sua estabilidade política. Até recentemente, seria impensável que o parlamento não votasse imediatamente no... candidato", disse Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,18%, quebrando uma sequência de dez dias de altas.

A incerteza sobre as tarifas também pesou, com investidores tentando acompanhar as políticas comerciais imprevisíveis do presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump disse na segunda-feira que pretendia anunciar tarifas farmacêuticas nas próximas duas semanas. Isso ocorreu um dia depois de anunciar uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA.

O subíndice de empresas de saúde perdeu 1%, com ações da farmacêutica Novo Nordisk caindo 4%.

"Se tem algo a que os investidores são alérgicos, é à incerteza. Então, isso nunca é bom para os mercados de ações", acrescentou Mevissen, do Rabobank.

No entanto, ainda há um leve otimismo em relação às perspectivas de alívio das tensões comerciais entre China e EUA, depois que Pequim disse na semana passada que estava avaliando uma oferta de Washington para manter negociações sobre tarifas.

Enquanto isso, uma pesquisa mostrou que a economia da zona do euro continuou a se expandir em abril, mas em um ritmo mais lento, à medida que a demanda enfraqueceu e o setor de serviços dominante quase estagnou, sugerindo que a recuperação da região continua frágil.

Espera-se que o Federal Reserve dos EUA mantenha as taxas de juros inalteradas na quarta-feira, com atenção voltada para os comentários da instituição sobre o impacto das tarifas no crescimento econômico.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,01%, a 8.597,42 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,41%, a 23.249,65 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,40%, a 7.696,92 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,22%, a 38.560,25 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,09%, a 13.530,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,13%, a 7.008,54 pontos.

(Reportagem de Sukriti Gupta)