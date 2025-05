Ações alemãs derrubam STOXX 600 após revés de Merz em tentativa de se tornar chanceler

Por Sukriti Gupta

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta terça-feira, com as ações alemãs caindo depois que o líder conservador Friedrich Merz não conseguiu obter a maioria parlamentar necessária para se tornar chanceler, enquanto a incerteza sobre as tarifas dos Estados Unidos continuava pesando sobre o humor.

O índice STOXX 600 recuava 0,47%, a 534,81 pontos.

O índice alemão DAX liderava as perdas entre os índices regionais, depois que Merz, que levou seu bloco conservador CDU/CSU a vencer uma eleição federal em fevereiro, enfrentou um revés inesperado em sua nova coalizão com os social-democratas.

"Isso não tem precedentes e atrasa a transição de poder", disseram analistas do Société Générale em nota.

Enquanto isso, uma pesquisa mostrou que a economia da zona do euro continuou se expandindo em abril, mas em um ritmo mais lento, já que a demanda enfraqueceu e o setor de serviços quase estagnou, sugerindo que a recuperação da região continua frágil.

O foco está na possibilidade de as tensões comerciais entre a China e os EUA diminuírem, depois que Pequim disse na semana passada que estava avaliando uma oferta de Washington para iniciar discussões sobre tarifas.

No entanto, a falta de detalhes concretos sobre quaisquer acordos entre os EUA e seus parceiros mantinha os investidores nervosos. Trump, no domingo, anunciou uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA e, um dia depois, disse que pretende anunciar tarifas sobre produtos farmacêuticos.

A atenção dos mercados também se voltará para a decisão do Federal Reserve na quarta-feira. Embora se espere que o banco central dos EUA mantenha os juros inalterados, os investidores buscarão comentários sobre o impacto das tarifas no crescimento econômico.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,18%, a 8.580 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,96%, a 23.121 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 perdia 0,59%, a 7.682 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,49%, a 38.286 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,21%, a 1.489 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,16%, a 6.988 pontos.