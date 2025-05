Sigilo e inspeção: regras que os cardeais terão que seguir no conclave

O conclave que irá decidir quem será o novo papa terá início na quarta-feira. Os 133 cardeais participantes deverão seguir algumas regras duras durante os dias de votação, incluindo o voto de sigilo.

Entenda regras

Cada cardeal deve assinar um juramento de sigilo sobre tudo o que acontecer. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", dizem coletivamente na Capela Sistina antes de tudo começar. Os funcionários do serviço, como cozinheiros, também se comprometem com o silêncio.

Religiosos não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior. Celulares, smartphones e tablets serão confiscados para evitar que mensagens sejam trocadas ou que perfis em redes sociais sejam alimentados. Jornais, TVs, rádios e correspondências também são proibidos para que notícias e acontecimentos externos não tenham interferência na decisão de cada cardeal.

Quartos onde ficarão cardeais serão inspecionados. Uma limpeza meticulosa será feita regularmente para garantir que não haja grampos, dispositivos de transmissão ou de interceptação, eliminando qualquer tentativa de espionagem.

Cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta e todos os dias são levados à Capela Sistina. De ônibus, realizam o trajeto de dois quilômetros completamente isolado. Cada acomodação na Santa Marta inclui um quarto para descanso, uma sala de estudo e um banheiro privativo.

Durante as hospedagens, os cardeais compartilham espaços comuns para refeições e lazer. Neles, também fazem momentos de oração, encontro e reflexão. Todo o edifício, no entanto, é colocado sob vigilância constante, com restrições a entradas e saídas.

Qualquer tentativa de influência ou campanha eleitoral é punida e religiosos podem ser excomungados. Assim como nas outras infrações, a decisão é automática e sem necessidade de julgamento — segundo o direito canônico.

A compra e venda de votos é chamada de ''detestável''. Os participantes devem se abster de pactos, convenções ou promessas que possam constrangê-los a dar ou não votos a alguém.

Cardeais devem eleger papa visando a ''glória de Deus e o bem da Igreja''. Eles não devem considerar interesses pessoais, nem a intercessão de poderosos e muito menos apelo popular. O voto deve ser dirigido àquele que ''julgarem mais idôneo para governar a Igreja universal.

Imagem: Arte/UOL

Cardeais também não têm direito de se abster da votação, nem de votarem em si. Eles precisam escolher um nome para indicarem ao cargo.

Todas as determinações foram feitas na Constituição Apostólica "Universi Dominici Gregis". O documento foi promulgado por João Paulo 2º em 1996 e atualizado em 2013. Nele, há instruções de como deve ser o procedimento do conclave.

Cardeais que participam do conclave

Imagem: Arte/UOL