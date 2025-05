Vaticano instala cortinas na Basílica de São Pedro que revelarão novo papa

O Vaticano instalou na manhã de hoje cortinas na varanda principal da Basílica de São Pedro, de onde o novo papa será revelado após o conclave.

O que aconteceu

Trabalhadores foram filmados colocando o tecido vermelho sobre a janela. A instalação faz parte dos preparativos para o conclave, que começa nesta quarta-feira, sem previsão de término. Os dez últimos, no entanto, duraram cerca de três dias.

Cardeal sênior anunciará o novo papa e ele aparecerá na sacada na sequência. Neste ano, quem deve realizar o ''Habemus papam'' é o cardeal Dominique Mamberti, 73. Caso ele for eleito, não poderá anunciar a si. Assim, a responsabilidade passa para o segundo cardeal-diácono mais antigo da ordem, o italiano Mario Zenari. Quando as cortinas se abrirem, o religioso será revelado, saudará a multidão de fiéis que estarão na praça São Pedro e dará sua primeira benção, a Urbi et Orbi. Esse é o discurso mais solene da Igreja Católica e é usado apenas no Natal, na Páscoa e na eleição de um papa.

No primeiro discurso à plateia, o líder religioso costuma cumprimentar as diferentes nações em seus próprios idiomas. Em 2013, Francisco quebrou o padrão e pediu aos fiéis que rezassem por ele, ao invés de oferecer as bênçãos. Ele também optou por vestimentas modestas, dando sinais de como seria seu estilo papal.

Antes de cumprimentar o público, papa terá tempo sozinho de reflexão na ''Sala das Lágrimas''. Quando aceitar o posto após a votação, ele irá para esse local - dentro da Capela Sistina - para orar, se preparar para o que está por vir e até ensaiar o que vai dizer aos fiéis que o aguardam.

A chaminé no telhado da Capela Sistina já foi montada, na sexta-feira. Ela será usada para queimar as cédulas de votação do conclave e para anunciar se um novo papa foi escolhido. Fumaça preta significará que não há decisão, enquanto a fumaça branca anunciará que o 267º papa foi eleito.