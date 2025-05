Lábios brilhantes e volumosos: testamos gloss que faz sucesso nas redes

Sucesso entre as influenciadoras de beleza, o 3D Hydra Lipgloss, da Kiko Milano, promete lábios super brilhantes e mais volumosos. O produto é vendido em 27 tons de cores para atender aos mais variados gostos.

Segundo a marca, a fórmula hidratante é enriquecida com óleo de maracujá, que ajudar a dar um efeito de volume e luminosidade. Mas será que o hype vale a pena? Eu testei o 3D Hydra Lipgloss e conto o que achei a seguir.

O que eu gostei

Brilho e lábios mais cheios. O gloss possui uma pigmentação marcante e com vários pontinhos de brilho que dão bastante destaque aos lábios. Ele produz uma ilusão de que os lábios parecem mais cheios e volumosos, deixando a boca mais bonita.

Aplicação. O aplicador é flexível e levemente curvo, fazendo com que a aplicação seja fácil e permitindo um preenchimento perfeito dos lábios.

Textura. A textura não é muito líquida e, num primeiro momento, dá a sensação de ser grudenta, mas não é. Mais consistente, ela adere bem aos lábios, e não é necessário aplicar mais do que uma camada. Essa textura mais grossa também proporciona uma leve hidratação nos lábios.

Cor. Embora na embalagem o produto pareça ser um coral, nos lábios a cor fica bem sutil, praticamente um gloss "transparente".

Acabamento. Ele é bem pigmentado e tem um brilho bem bonito e marcante.

Durabilidade. Apesar de ser gloss, que normalmente tem uma duração menor, achei que ele fixa bem. Nos meus lábios, ele dura em torno de três horas, mesmo bebendo água.

Embalagem. Acho a embalagem dele um destaque à parte. Ela é bonita, possui um designer único e a tampa possui um sistema de fechamento bastante seguro —não tem o risco de você esquecê-lo aberto e derrubar na bolsa.

Comparativo da boca com e sem o 3D Hydra Lipgloss Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Valor. Por ser uma marca italiana, ele pode ser comprado no Brasil por um preço bastante acima das marcas nacionais. Porém, quando comparado a produtos importados, o valor dele fica na média.

O que mudou para mim

Gosto bastante de usar esse gloss no dia a dia. Acho que ele ressalta a maquiagem, sem pesar, dando bastante destaque aos lábios. Outro ponto de que gosto é que o efeito 3D dele faz com que os lábios pareçam maiores e mais uniformes.

Para quem eu indico

Para pessoas que gostam de ter os lábios sempre com brilho, mas nada muito chamativo, com cores. Quem gosta de ter os lábios hidratados e quem quer destacá-los fazendo-os parecerem maiores também vai gostar desse produto.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.