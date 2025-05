USDA: uso de milho para etanol nos EUA recua 4% em março, para 11,53 milhões de t

São Paulo, 5 - O uso de milho para produção de etanol nos Estados Unidos totalizou 454 milhões de bushels (11,53 milhões de toneladas) em março, informou o Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 8% ante fevereiro e queda de 4% em relação a março de 2024. O consumo total de milho no país para álcoois e outros fins foi de 504 milhões de bushels (12,80 milhões de toneladas) em março, aumento de 8% em relação a fevereiro mas queda de 4% ante março do ano passado. Do total, 92,2% foram destinados para a produção de álcoois e 7,8%, para outros fins.