Ucrânia lança ataques terrestres na região de Kursk, dizem blogueiros de guerra russos

MOSCOU (Reuters) - Forças ucranianas atacaram a região de Kursk, no oeste da Rússia, nesta segunda-feira, disparando mísseis, atravessando a fronteira e cruzando campos minados com veículos especiais, de acordo com blogueiros de guerra russos.

"O inimigo explodiu pontes com foguetes à noite e lançou um ataque com grupos blindados pela manhã", disse o blogueiro de guerra russo "RVvoenkor" no Telegram.

"Os veículos de remoção de minas começaram a fazer passagens nos campos minados, seguidos por veículos blindados com tropas. Há uma batalha pesada acontecendo na fronteira."

O ataque ucraniano em Kursk foi relatado por vários outros blogueiros russos, incluindo "O arcanjo das forças especiais" e o correspondente de guerra da televisão estatal russa Alexander Sladkov.

Autoridades ucranianas não comentaram sobre nenhum avanço, mas promotores disseram que bombardeios russos e ataques de bombas guiadas durante o dia mataram pelo menos três pessoas e feriram outras em vilarejos fronteiriços na região vizinha de Sumy.

Não houve nenhum comentário oficial imediato da Rússia, mas os blogueiros de guerra publicaram mapas mostrando as forças ucranianas tentando ultrapassar a fronteira em dois lugares em direção a Tyotkino.

Militares ucranianos disseram nesta segunda-feira que suas forças atingiram uma unidade de comando de drones russos perto de Tyotkino no domingo.

As autoridades locais da região de Sumy também pediram que as pessoas deixassem com urgência dois vilarejos -- Bilopillya e Vorozhba -- que ficam a cerca de 9 a 12 quilômetros da fronteira em relação a Tyotkino.

O principal general da Rússia disse no mês passado que as tropas ucranianas haviam sido expulsas da região de Kursk, encerrando a maior incursão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial, e que a Rússia estava criando uma zona de amortecimento na região de Sumy.

O Exército ucraniano afirma que a operação na região de Kursk continua.

