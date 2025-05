Trump quer blindar EUA de ideias vindas de outros países, diz professor

Donald Trump age como um líder autocrata ao taxar filmes feitos fora dos Estados Unidos e tenta coibir a entrada de ideias estrangeiras no país, avaliou Alexandre Coelho, professor da FESP-SP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Ontem, Trump anunciou a implementação de tarifas de 100% a filmes produzidos fora dos EUA. O presidente alegou que as produções estrangeiras representam uma "ameaça à segurança nacional", trazem "mensagens e propagandas ao país" e disse que "a indústria cinematográfica está morrendo".

Nas últimas edições, o Oscar tem premiado diversos filmes estrangeiros. Vejam o caso do cinema coreano, que tem recebido prêmios não só dos EUA como também na Europa. Imaginem se o cinema entra nessa guerra geopolítica e os europeus ou o Brasil resolverem taxar o cinema americano.

A essa altura do campeonato, não se trata de economia, mas de ideias. Trump está tentando isolar ou blindar a população norte-americana de ideias que venham de outros países. Isso é típico de países autoritários, que querem dizer o que o americano pode ou não assistir. Tarifas de 100% praticamente inviabilizam a entrada de filmes estrangeiros.

Isso impacta o próprio cinema americano de forma negativa do ponto de vista econômico. Alexandre Coelho, professor da FESP-SP

Coelho ressaltou que a taxação de filmes estrangeiros reforça a perseguição de Trump à cultura e ao conhecimento.

Vemos uma autocratização nos EUA. Ao atacar as universidades, a liberdade de imprensa e o multiculturalismo e eleger a cultura e o cinema americanos como objeto de segurança nacional, Trump age como países autocratas, que utilizam a reindustrialização cultural também como uma arma geopolítica.

Trump abre mais um campo de batalha geopolítica. Infelizmente, o cosmopolitismo, que sempre foi tão caro aos EUA no que se refere ao 'soft power' ['poder brando', influência sobre outra nação por meio de atração e persuasão], está sendo desmantelado. Alexandre Coelho, professor da FESP-SP

