Trump ordena tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou nesse domingo (4) uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos fora do país,. Para ele, a indústria cinematográfica norte-americana está tendo uma "morte muito rápida" devido aos incentivos que outros países estão oferecendo para atrair cineastas.

"Esse é um esforço conjunto de outras nações e, portanto, uma ameaça à segurança nacional. Além de tudo o mais, trata-se de mensagens e propaganda", disse Trump na rede Truth Social.

Notícias relacionadas:

O presidente norte-americano afirmou ainda que está autorizando os órgãos governamentais relevantes, como o Departamento de Comércio, a iniciar imediatamente o processo de imposição de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior que são enviados para os Estados Unidos. "Queremos filmes produzidos na América de novo"!

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse no X que está cuidado disso. Nem Lutnick nem Trump forneceram detalhes sobre como as tarifas serão implementadas.

Não ficou claro se as tarifas serão aplicadas a filmes em serviços de streaming, bem como àqueles exibidos nos cinemas, ou se serão calculadas com base nos custos de produção ou na receita de bilheteria. Os executivos de Hollywood tentaram esclarecer os detalhes na noite de domingo. A Motion Picture Association, que representa os principais estúdios, não fez comentários imediatos.

Em janeiro, Trump nomeou os veteranos de Hollywood Jon Voight, Sylvester Stallone e Mel Gibson para trazer Hollywood de volta "maior, melhor e mais forte do que nunca".

A produção cinematográfica e televisiva tem saído de Hollywood há anos, indo para locais com incentivos fiscais que tornam as filmagens mais baratas.

Os governos de todo o mundo aumentaram os créditos e os descontos em dinheiro para atrair produções e capturar uma parcela maior dos US$ 248 bilhões que a Ampere Analysis prevê que serão gastos globalmente em 2025 para produzir conteúdo.

Todas as principais empresas de mídia, incluindo a Walt Disney, a Netflix e a Universal Pictures, filmam no exterior, em países como o Canadá e Reino Unido.

Hoje, os líderes da Austrália e da Nova Zelândia reagiram ao anúncio da tarifa de Trump, dizendo que defenderão seus setores locais. Alguns filmes de super-heróis da Marvel foram filmados na Austrália, enquanto a Nova Zelândia foi o cenário dos filmes "O Senhor dos Anéis".

Em 2023, cerca de metade dos gastos dos produtores dos EUA em projetos de cinema e TV, com orçamentos de mais de US$ 40 milhões, foi para fora dos EUA, de acordo com a empresa de pesquisa ProdPro.

A produção de filmes e televisão caiu quase 40% na última década em Los Angeles, onde está Hollywood, de acordo com a FilmLA, uma organização sem fins lucrativos que acompanha a produção da região.

*(Reportagem adicional de Jasper Ward e Lisa Richwine)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.