Trump diz que quer acordo comercial justo com a China

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que os EUA estão se reunindo com muitos países, incluindo a China, para tratar de acordos comerciais, e que sua principal prioridade com a China é garantir um acordo comercial justo.

Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One que não tem planos de falar com o presidente chinês Xi Jinping esta semana, mas que as autoridades norte-americanas estão conversando com as autoridades chinesas sobre uma variedade de assuntos diferentes.

Questionado se algum acordo comercial será anunciado nesta semana, Trump disse que pode "muito bem ser", mas não deu detalhes.

As principais autoridades de Trump entraram em reuniões com parceiros comerciais desde que o presidente impôs, em 2 de abril, uma tarifa de 10% sobre a maioria dos países, juntamente com taxas mais altas para muitos parceiros comerciais que foram suspensas por 90 dias. Ele também impôs tarifas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio, tarifas de 25% sobre o Canadá e o México e tarifas de 145% sobre a China.

Ele sugeriu que não espera chegar a um acordo com alguns países, mas que, em vez disso, poderia "estabelecer uma determinada tarifa" para esses parceiros comerciais nas próximas duas ou três semanas. Não ficou imediatamente claro se ele estava se referindo às tarifas recíprocas anunciadas em 2 de abril, que devem entrar em vigor em 8 de julho, após uma pausa de 90 dias.

Trump repetiu sua alegação de que a China vinha "nos roubando há muitos anos" no comércio global, acrescentando que a iniciativa do ex-presidente Richard Nixon de se aproximar e estabelecer relações com a China foi "a pior coisa" que ele já fez.

Trump pareceu mais otimista em relação à China e às perspectivas de chegar a um acordo em uma entrevista à NBC News gravada na sexta-feira e transmitida no domingo.

Na entrevista, ele reconheceu que foi "muito duro com a China", essencialmente cortando o comércio entre as duas maiores economias do mundo, mas disse que Pequim agora quer chegar a um acordo.

"Nós paramos", disse ele. "Isso significa que não estamos perdendo um trilhão de dólares ... porque não estamos fazendo negócios com eles no momento. E eles querem fazer um acordo. Eles querem muito fazer um acordo. Veremos como isso vai se desenrolar, mas tem que ser um acordo justo."

(Reportagem de Andrea Shalal e Jasper Ward)