Trump classifica imagem de IA como papa de brincadeira, mas especialistas não veem lado engraçado

Por James Oliphant e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a reação contra uma imagem gerada por IA dele como o papa publicada pela Casa Branca nas mídias sociais, dizendo que era uma brincadeira inofensiva, mas especialistas em comunicação disseram que não viram o lado engraçado.

As publicações geradas por IA no fim de semana de Trump vestido com vestes papais brancas e outra dele empunhando um dos sabres de luz vermelhos preferidos pelos vilões nos filmes "Star Wars" pareciam típicas das provocações que o presidente emprega para energizar os apoiadores e trollar os críticos.

Desde que retornou ao cargo em 20 de janeiro, Trump tem dominado os ciclos de notícias. Em um fim de semana relativamente tranquilo, as duas imagens garantiram que Trump continuasse a ser um dos principais tópicos de conversa nas mídias sociais e fora delas.

Ao longo de sua carreira política, Trump adotou visuais ousados, desde posar em um caminhão de lixo até ficar do lado de fora de uma igreja durante protestos contra a brutalidade policial. Mas os especialistas disseram à Reuters que, ao contrário das imagens baseadas na realidade, as imagens de IA misturam fato e ficção de uma forma que pode induzir ao erro.

"Acho que estamos vendo um novo fenômeno -- a fusão da mídia social e do poder da IA, organizado para o poder político e o domínio da narrativa", disse John Wihbey, diretor do AI-Media Strategies Lab da Northeastern University, em Boston.

"Ele está explorando esse território inexplorado", disse Wihbey. "Suspeito que os políticos de todo o mundo começarão a usar a IA generativa e as redes sociais em conjunto de maneiras inéditas."

Trump disse aos repórteres nesta segunda-feira que a imagem do papa foi postada como uma brincadeira em sua conta do Truth Social, que depois foi republicada pela Casa Branca nas mídias sociais.

"Eu não tive nada a ver com isso", disse Trump. "Alguém fez isso por diversão. Tudo bem. Temos que nos divertir um pouco, não é mesmo?"

A Casa Branca não respondeu às perguntas sobre quem, além de Trump, publica em sua conta do Truth Social e quem criou os dois memes.

Para muitos católicos nos Estados Unidos, na Itália e em outros países, a imagem de Trump vestido como representante de Deus na Terra foi ofensiva.

O ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi escreveu no X: "Essa é uma imagem que ofende os crentes, insulta as instituições e mostra que o líder da direita global gosta de ser um palhaço".

O estrategista democrata Michael Ceraso considerou a postagem das imagens de IA pela Casa Branca como uma tentativa deliberada de gerar buzz.

"Ele é o primeiro presidente influenciador", disse Ceraso sobre Trump, pedindo aos democratas que não se deixem levar por controvérsias.

Trump, segundo ele, se inspira na luta livre profissional: "Você pode ser o vilão ou o mocinho, desde que esteja obtendo a reação do público."

Desde que se tornou presidente, Trump publicou imagens geradas por IA de um resort à beira-mar em Gaza, devastada pela guerra, e de si mesmo como um rei e como um gângster do tipo Al Capone.

PERIGO À FRENTE

Jennifer Mercieca, uma estudiosa de retórica presidencial da Texas A&M University em College Station, Texas, argumentou que Trump estava tentando projetar imagens de força em um momento em que seu índice de aprovação presidencial está caindo.

"As políticas de Trump são impopulares, e sua Presidência é impopular", disse Mercieca. "Nesse contexto, Trump criou uma fantasia visual de si mesmo como um herói, tentando persuadir a nação (e o mundo) de que ele é, de fato, um herói."

A pesquisa mais recente Reuters/Ipsos mostrou que o índice de aprovação de Trump é de 42%, com 53% dos entrevistados desaprovando-o, e mostrou que os norte-americanos estão cada vez mais preocupados com suas políticas econômicas e de imigração. Ele atingiu o pico de 47% nos primeiros dias de seu novo mandato.

Wihbey, da Northeastern University, disse que um teste maior da capacidade da IA de distorcer a realidade política ocorrerá se Trump tentar se inserir em imagens mais "foto-realistas" que sugiram eventos históricos e cenas que não ocorreram.