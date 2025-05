Tanure indica um nome, em vez de três, ao conselho do GPA

Por Luciana Magalhaes e Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O fundo de investimento controlado pelo investidor Nelson Tanure nomeou apenas um membro para o conselho de administração da companhia controladora da rede de supermercados Pão de Açúcar, GPA, durante assembleia de acionistas nesta segunda-feira.

"Optamos apenas por eleger um candidato independente e de nossa confiança, com profundo conhecimento do mercado de varejo, como forma de proteger nosso investimento, tendo em vista o cenário difícil que antevemos para o GPA", disse Tanure àReuters.

Tanure, que detém cerca de 7% das ações do GPA, propôs no final de março a destituição do atual conselho doGPA e a eleição de novos membros para o colegiado, incluindo três representantes indicados pelo próprio empresário.

Porém, com a entrada das chapas apoiadas pelo investidorRafael Ferri e pela família Coelho Diniz, dona da rede de supermercados de mesmo nome, o cenário de apoio mudou e os votosse diluíram, tornando mais improvável a eleição de todos os seus indicados.

No ano passado, Tanure adquiriu ações do GPA no mercado e, desde então, tem demonstrado interesse em comprar maisparticipação do grupo francês Casino na companhia brasileira, conforme noticiado pela Reuters em março.

Procurados, GPA e Casino não responderam de imediato.

Tanure também disse que tinha um plano audacioso para o futuro do GPA, mas como a chapa proposta não teve continuidade decidiu não seguir com este projeto. "Houve uma corrida pelas ações que não combina com o longo prazo", disse Tanure.

Em entrevista à Reuters, o investidor Rafael Ferri, cujo grupo elegeu dois membros no conselho, disse que chegou com uma postura "construtiva".

"A companhia (GPA) deveria valer muito mais, o preço está longe da realidade," disse ele. Ferri contou que pretende dar mais visibilidade ao que tem sido feito na rede varejista, e que muitos desconhecem, além de estar aberto a discutir ideias que sejam positivas para o grupo.