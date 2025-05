Setor de serviços dos EUA acelera em abril; pressões de preços aumentam

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos acelerou em abril com o aumento dos pedidos, impulsionando uma medida dos preços pagos pelas empresas por materiais e serviços para o nível mais alto em mais de dois anos, sinalizando um aumento das pressões inflacionárias devido às tarifas.

O Instituto de Gestão de Fornecimento informou nesta segunda-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) não manufatureiro aumentou de 50,8 em março para 51,6 no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam queda para 50,2.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. O ISM associa uma leitura do PMI acima de 49 ao longo do tempo com o crescimento da economia como um todo.

A pesquisa somou-se a uma criação forte de empregos em abril, oferecendo a garantia de que a economia não está perto de uma recessão apesar da contração do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre diante da forte entrada de importações, uma vez que as empresas procuraram evitar preços mais altos devido às tarifas do presidente Donald Trump.

Os esforços das empresas e das famílias para se anteciparem às tarifas de importação provavelmente foram responsáveis por parte do aumento do PMI de serviços no mês passado. A medida de novos pedidos da pesquisa do ISM aumentou de 50,4 em março para 52,3 em abril. Os estoques também aumentaram.

O desempenho de entrega dos fornecedores piorou, sugerindo que as cadeias de oferta provavelmente estavam começando a ficar apertadas. O índice de entregas de fornecedores da pesquisa ISM aumentou de 50,6 no mês anterior para 51,3 em abril. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas.

Um alongamento nos prazos de entrega dos fornecedores está normalmente associado a uma economia forte, o que seria uma contribuição positiva para o PMI. No entanto, é provável que os prazos de entrega estejam ficando mais longos devido à pressa em vencer as tarifas.

Com o surgimento de gargalos no fornecimento, a medida da pesquisa de preços pagos por insumos de serviços saltou para 65,1. Essa foi a leitura mais alta desde janeiro de 2023 e seguiu-se a 60,9 em março.

(Reportagem de Lucia Mutikani)