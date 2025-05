Secretário de Defesa dos EUA vai cortar cargos de alto escalão nas forças armadas

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, ordenou nesta segunda-feira uma redução de 20% no número de oficiais de quatro estrelas, aprofundando os cortes no Pentágono que abalaram o Departamento de Defesa no início do segundo mandato do presidente Donald Trump.

Hegseth há muito tempo vem expressando a opinião de que os cargos mais altos das forças armadas estão inflados.

O ex-apresentador da Fox News agiu com velocidade impressionante para reformular o departamento, demitindo os principais generais e almirantes, enquanto busca implementar a agenda de segurança nacional de Trump.

Ele também busca erradicar iniciativas de diversidade consideradas discriminatórias.

Em um memorando, cujo conteúdo foi relatado pela primeira vez pela Reuters, Hegseth disse que também haverá uma redução mínima de 20% no número de oficiais generais na Guarda Nacional, além de uma redução adicional de 10% entre oficiais generais e almirantes nas forças armadas.

"Mais generais e almirantes não levam a mais sucesso", disse Hegseth em um vídeo postado no X.

"Este não é um exercício de corte com o objetivo de punir oficiais de alta patente. Nada poderia estar mais longe da verdade", disse.

Ele acrescentou que trabalhou com o Estado-Maior Conjunto e que o objetivo era "maximizar a prontidão estratégica".

Em sua audiência de confirmação, Hegseth havia afirmado que há "uma relação inversa entre o tamanho das equipes e a vitória no campo de batalha".

Na época, ele afirmou que havia 44 cargos de quatro estrelas nas forças armadas. Desde então, o secretário destituiu o chefe do Estado-Maior Conjunto, o almirante-chefe da Marinha e o diretor da Agência de Segurança Nacional.

(Reportagem de Idrees Ali e Phil Stewart)