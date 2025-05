Saron: Analfabeto tem mais chance de ser influenciado por fake news

As notícias falsas e a propagação da desinformação têm mais chance de atingir os analfabetos funcionais, afirmou Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, em entrevista ao UOL News hoje.

De acordo com a pesquisa Inaf (Indicador de Alfabetismo Funcional) divulgada hoje, quase três em cada dez brasileiros (29% da população) entre 15 e 64 anos são incapazes de entender e utilizar de forma eficaz a leitura, a escrita e a matemática em tarefas simples do dia a dia.

Esse é um público atingido de maneira frontal [pela desinformação]. Quando pegamos dois dados sobre analfabetismo, um de letramento e outro de analfabetismo digital, eles se fundem quando o assunto é pensamento crítico.

Ele precisa cada vez mais ser desenvolvido nas pessoas, para que elas leiam uma manchete e saibam do que se trata, qual o viés embutido e quem é o veículo que traz isso à tona. Até para elas terem o discernimento de desconfiarem da informação, checarem de outra forma e não a passar para frente, ou então confiar nela, independentemente de ser um veículo formal ou uma rede social. Ter essa capacidade de criticar o que está vendo e lendo é fundamental. Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú

Para Saron, o Brasil caminha a passos lentos para reduzir o analfabetismo funcional, o que expõe uma parcela significativa da população aos perigos trazidos pela desinformação e por discursos enviesados.

Essa questão da desinformação, que chega desde um Pix até um texto de opinião, é central para uma coisa: a construção da sua cidadania.

Quando estamos diante de analfabetos funcionais, essa capacidade de ele se relacionar com seu entorno, de ser um cidadão pleno e que, em última análise, possa ser alguém que fortaleça a democracia, de fato acaba sendo fragilizada diante desse cenário que analisamos. Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: