São Paulo deve ter tempo seco e ensolarado nos próximos dias

Uma massa de ar seco que cobre o Estado de São Paulo vai garantir o tempo seco e ensolarado ao longo dos próximos dias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura apresenta elevação, e os menores índices de umidade registram declínio.

Na cidade de São Paulo, conforme a Meteoblue, o calor ganha força ao longo dos próximos dias, chegando aos 30ºC entre sexta-feira, 9, e sábado, 10.

No decorrer desta segunda-feira, 5, o ar seco garante o predomínio do sol e a rápida elevação da temperatura. "O dia vai terminar com a entrada da brisa marítima, o que vai provocar a queda da temperatura e o aumento da nebulosidade", acrescenta o CGE. Não há previsão de chuva.

Na terça-feira, 6, o dia começa com formação de névoa úmida e temperatura amena. O sol, no entanto, já predomina ao longo da manhã.

Para a quarta-feira, 7, a tendência é de que o cenário se repita. Em razão do sol forte, a sensação de calor aumenta à tarde, de acordo com o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 15ºC e 24ºC;

- Terça-feira: entre 16ºC e 26ºC;

- Quarta-feira: entre 17ºC e 27ºC;

- Quinta-feira: entre 17ºC e 29ºC;

- Sexta-feira: entre 18ºC e 30ºC.

Conforme a Meteoblue, a expectativa é que a máxima permaneça em 30ºC no sábado, vindo a cair para 22ºC, no domingo de dia das mães, 11.