Romênia enfrenta para onda de desinformação antes do 2º turno das eleições

Por Elizaveta Gladun e Małgorzata Wojtunik e Luiza Ilie e Krisztina Fenyo

BUCARESTE (Reuters) - A Romênia se depara com uma onda de desinformação online antes do segundo turno da eleição presidencial deste mês, na qual a extrema-direita parece estar pronta para a vitória, segundo observadores e analistas eleitorais.

O eurocético de extrema-direita George Simion garantiu 41% dos votos no primeiro turno no domingo, apenas cinco meses após outro candidato de extrema-direita, Calin Georgescu, inesperadamente ficar em primeiro lugar em uma votação posteriormente anulada em meio a suspeitas de interferência russa.

Simion agora vai enfrentar no segundo turno o prefeito de Bucareste, Nicusor Dan, um centrista independente, em 18 de maio, no estado membro da União Europeia e da Otan.

Moscou negou que estivesse por trás de um aumento na atividade no TikTok e em outras plataformas de mídia social no final do ano passado, favorável a Georgescu. O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que ele havia sido arbitrariamente excluído da disputa.

Autoridades romenas e o TikTok afirmam ter adotado medidas para combater a desinformação online. Ainda assim, a Comissão Europeia abriu um processo formal contra o TikTok por suspeita de não ter limitado a interferência na votação de novembro passado.

O analista político Sorin Ionita observou a prevalência de redes não autênticas apoiando partidos políticos, o que lembra a situação antes da eleição cancelada, quando contas do TikTok aumentaram.

"Definitivamente, são bots", disse ele sobre contas inativas não políticas que parecem pertencer a uma senhora com um salão de beleza, ou a alguém que comenta sobre futebol ou carros, e que de repente começam a publicar conteúdo político e obtêm milhares de visualizações.

A OpenMinds, empresa de tecnologia focada em combater a influência autoritária, disse que sua investigação descobriu que 24% dos canais do Telegram em língua romena estão espalhando o que chamou de desinformação apoiada pelo Kremlin.

Segundo relatório da empresa, uma em cada quatro mensagens nesses canais promove material da mídia estatal russa e outras fontes pró-Kremlin.

Desde o início de 2022, 48 canais do Telegram publicaram mais de 4.000 posts destinados a minar a confiança nas instituições democráticas e alimentar teorias da conspiração, incluindo alegações de um "golpe" após o cancelamento da eleição de 2024, disse a OpenMinds à Reuters.

O Telegram não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters e afirma online que acredita que a maneira mais eficaz de combater a desinformação "é dar aos leitores as ferramentas e informações para examinar a mídia que consomem".

(Reportagem de Malgorzata Wojtunik, Krisztina Fenyo, Elizaveta Gladun e Luiza Ilie)