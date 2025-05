Samsung Galaxy A36 aposta na IA e no baixo preço para conquistar público

O Galaxy A36 5G é a nova aposta da Samsung no mercado de celulares intermediários. Sua chegada ao Brasil destacou a entrada da Inteligência Artificial (IA) na categoria de modelos custo-benefício da marca.

Mas será que as novidades são um bom chamariz? Testamos o smartphone, e a resposta você confere no nosso review.

O que gostei

Design renovado. Com laterais finas, bordas menores e carcaça mais leve, a identificação da linha A está mais fácil. O módulo de câmeras agora abriga as três lentes de forma unificada, dando um aspecto mais premium ao produto. É importante ressaltar que a proteção IP67 contra água e poeira foi mantida.

A tela Super AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz está maior e continua com excelente qualidade. No entanto, traz poucas novidades em comparação com o display do Galaxy A35. Aqui, vemos estabilidade na qualidade do visor.

Celular está com laterais finas Imagem: Acervo Pessoal

Galaxy AI. Finalmente, a plataforma de inteligência artificial da Samsung chega a um celular intermediário. As funções oferecidas são, em sua maioria, práticas e relevantes para o dia a dia. Os famosos "Circule para pesquisar" e "Apagador de objetos" se destacam. Porém, a adição dos "Filtros personalizados" faz as fotos terem uma estética ainda mais pessoal, permitindo o aproveitamento da tonalidade de outras fotos na próxima captura.

Desempenho. No Brasil, encontramos o A36 5G em alternativas de 6 GB ou 8 GB de memória RAM, além de 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Testamos a versão mais robusta —8/256 GB—, e a experiência foi dentro do esperado para um smartphone com Snapdragon 6 Gen 3.

Comparado ao A35 5G, que possui o Exynos 1380, o desempenho melhorou levemente. Ele não apresenta travamentos em jogos e o desempenho no dia a dia atende bem às expectativas. A interface é a One UI 7 baseada no Android 15, que entrega seis anos de atualização do sistema operacional e segurança, garantindo uma experiência de uso com foco no longo prazo.

Foto tirada com o A36 Imagem: Acervo Pessoal

Câmeras. A versatilidade destaca as três câmeras traseiras —wide, ultrawide e macro— do Galaxy A36 5G. O sensor principal de 50 MP entrega cores equilibradas e um nível agradável de detalhes. Na câmera ultra grande-angular de 8 MP, há pouca definição e distorção em excesso na lateral das imagens.

Por outro lado, o sensor de 5 MP da lente macro se sai bem em ambientes iluminados. Apesar da distância focal entre 3 cm e 5 cm dificultar a captura de detalhes muito pequenos, a nitidez das fotos agrada.

Foto tirada com o Samsung A 36 Imagem: Acervo Pessoal

Bateria duradoura. Embora a bateria de 5.000 mAh não seja o principal destaque do A36 5G, o consumo energético é eficiente e garante boa autonomia. Em uso moderado, variando entre navegar nas redes sociais, explorar recursos de IA e jogar no Wi-Fi, o celular aguentou um dia inteiro de uso.

Pontos de atenção

Falta de expansão do armazenamento. Um downgrade inesperado nessa geração do celular foi a remoção do slot híbrido na gaveta de chips, que permitia a expansão do espaço interno via cartão micro SD. Agora, os usuários ficam à mercê da própria escolha, pois só existem alternativas com 128 GB e 256 GB de armazenamento.

Câmera frontal. Apesar de as câmeras terem um bom equilíbrio, há uma instabilidade de resultados na câmera frontal de 12 MP. Em diversas situações, o HDR não conseguiu fazer um bom trabalho, algo que deixa as selfies com o fundo estourado.

Carregador lento. Algo que a Samsung persiste ao longo dos anos é em entregar tecnologia de carregamento rápido nos celulares, mas não ter o acessório compatível na caixa.

Embora o A36 5G seja compatível com carregamento rápido de até 45 W, o carregador incluído na caixa tem apenas 15 W. Isso faz com que o tempo de recarga completa ultrapasse 1 hora e 50 minutos.

Para quem vale a pena?

O Galaxy A36 5G é uma ótima opção para quem busca um celular intermediário bonito, leve e com recursos de inteligência artificial úteis no dia a dia. Porém, a interface mais pesada e a falta de expansão do espaço interno podem impactar na escolha por ele.

Contudo, o preço do celular está cada vez mais interessante, sendo visto por menos de R$ 1.800, valor bem distante dos R$ 2.699 cobrados em seu anúncio. Mesmo que o valor atual ainda esteja acima do ideal para alguns consumidores, os recursos oferecidos pelo Galaxy A36 5G tornam o aparelho uma opção cada vez mais atrativa entre os intermediários.

Ficha técnica

Sistema: Android 15, One UI 7

Tela: 6,7 polegadas Super AMOLED, Full HD+ (1.080 x 2.340 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande-angular) + 5 MP (macro)

Câmera frontal: 12 MP (grande angular)

Bateria: 5.000 mAh

Processador: Snapdragon 6 Gen 3 (octa-core de até 2,4 GHz)

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB (sem expansão via cartão micro SD)

Memória: 6 GB ou 8 GB

Resistência à água e poeira: sim, IP67

Dimensões: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm (A x L x P); 195 gramas

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.