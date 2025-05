Rei Charles participa das comemorações de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

LONDRES (Reuters) - O rei Charles e outros membros da alta realeza do Reino Unido se juntaram a veteranos de guerra para assistir a um desfile militar que marca o início de quatro dias de comemorações pelo 80º aniversário do "Dia da Vitória na Europa".

O governo planejou uma série de eventos para comemorar o aniversário da rendição da Alemanha nazista, em 8 de maio de 1945. A data é celebrada em muitos países, inclusive na França, nos Estados Unidos e na Rússia.

As comemorações, que ocorrem em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tiveram início na segunda-feira, quando o famoso relógio Big Ben, em Londres, tocou ao meio-dia e trechos do discurso que o líder de guerra britânico Winston Churchill fez no Dia da Vitória foram lidos.

"Meus queridos amigos, esta é a hora de vocês. Esta não é a vitória de um partido ou de qualquer classe", disse o ator Timothy Spall, recitando as palavras ditas por Churchill há oito décadas.

"É uma vitória da grande nação britânica como um todo. Fomos os primeiros, nesta antiga ilha, a desembainhar a espada contra a tirania".

Mais de 1.300 membros das forças armadas britânicas marcharam pelo centro de Londres, do Parlamento até o Palácio de Buckingham, observados pelo rei, que fez uma saudação enquanto eles passavam, ao lado da rainha Camilla, do príncipe William e sua esposa Kate, do primeiro-ministro Keir Starmer e de veteranos do conflito.

As Forças Armadas ucranianas também participaram, carregando a bandeira azul e amarela de seu país, em um gesto que destacou o apoio contínuo do Reino Unido à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

"DEDICAÇÃO ALTRUÍSTA"

Dirigindo-se aos veteranos britânicos em uma carta aberta, Starmer disse: "Quero que saibam: toda a nação é inspirada pela dedicação altruísta do exemplo de vocês".

"Nesta semana, o país mostrará a vocês o quanto somos gratos. Porque sabemos que, sem o seu serviço, a liberdade, a paz e a alegria que essas comemorações representam não seriam possíveis", disse ele na carta publicada pelo governo.

Em 1945, o Dia da Vitória foi recebido com grandes comemorações em Londres e em todo o Reino Unido.

A falecida rainha Elizabeth, na época uma princesa de 19 anos, e sua irmã mais nova, Margaret, se juntaram à multidão do lado de fora do Palácio de Buckingham, o que se acredita ter sido a única vez em que a Rainha se misturou ao público sem ser reconhecida.

O desfile de segunda-feira foi encerrado com um sobrevoo de aeronaves militares históricas e da equipe de exibição Red Arrows, da Força Aérea Real, assistido pela realeza da sacada do Palácio de Buckingham, enquanto pessoas, muitas delas carregando bandeiras nacionais -- a "Union Jack", vermelha, branca e azul -- se aglomeravam abaixo para assistir ao espetáculo.

A realeza, que acenou para os espectadores reunidos do lado de fora, também receberá cerca de 50 veteranos e outras pessoas que viveram a guerra para um chá dentro do palácio.

(Reportagem de Michael Holden e Muvija M)