Real sobe com dólar fraco de olho em tarifas de Trump e Haddad antes de BCs

Após breve alta na abertura, o dólar no mercado à vista recua na manhã desta segunda-feira, 5, acompanhando a desvalorização da divisa americana ante outras moedas principais e várias emergentes ligadas a commodities. Investidores globais dão continuidade à rotação de ativos em detrimento do dólar, após nova ameaça do presidente Donald Trump, de impor tarifa de 100% a filmes importados de outros países. Há também um compasso de espera pelas decisões de juros do Copom e do Federal Reserve, na quarta-feira, e pelo IPCA de abril, na sexta.

Na sexta-feira, 2, o dólar caiu em relação à maioria das moedas, inclusive na comparação com o real, a R$ 5,6549, após a China sinalizar disposição para negociar tarifas com os EUA e do payroll americano acima das previsões, embora insuficiente para dissipar temores de uma desaceleração iminente no mercado de trabalho americano.

Além de monitorar o Boletim Focus, o mercado local deve acompanhar os compromissos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em seu segundo dia na Califórnia (EUA). Haddad visita hoje a Nvidia e fala duas vezes em conferência. No domingo, 4, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, demonstrou "abertura importante" ao diálogo sobre as tarifas comerciais de Donald Trump, afirmou o ministro ao Broadcast após se reunir com o secretário.

Em relação à fraude no INSS, o ressarcimento dos segurados que sofreram os descontos indevidos deve sair nesta semana e não dá para garantir que não exigirá recursos do Tesouro, segundo o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller.

No Boletim Focus, a mediana do relatório para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,95% para 4,97%. Um mês antes, era de 5,07%. A mediana para o IPCA de 2025 passou de 5,55% para 5,53%, a terceira baixa seguida

O IPC-S acelerou a 0,52% no fechamento de abril, de 0,44% em março e 0,47% na 3ª quadrissemana. O resultado mensal veio no teto de 0,52% das estimativas do mercado (piso era 0,40%; mediana, 0,45%).

A confiança empresarial caiu 0,1 ponto em abril ante março, para 94,1 pontos, no 4º mês seguido de baixa. Em médias móveis trimestrais, a confiança empresarial encolheu 0,3 ponto.

O presidente da China, Xi Jinping, realizará uma visita oficial à Rússia de 7 a 10 de maio, confirmou o Kremlin, para o Desfile do Dia da Vitória em Moscou, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial.