Quem é Márcia Lopes, petista que deve assumir o Ministério das Mulheres

A petista Márcia Lopes deve ser anunciada como nova ministra das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves. Ela confirmou o convite à Folha de S.Paulo.

Quem é Márcia Lopes?

Paranaense, Márcia tem 67 anos e é irmã de Gilberto Carvalho. Ela foi secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2004 e 2008. Em 2010, foi nomeada ministra da mesma pasta por Lula, ficando no cargo até 2011, já no governo Dilma.

Seu irmão chefia, no atual governo, a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária. Gilberto Carvalho também foi ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República do Brasil do governo Dilma Rousseff, e antigo chefe de gabinete de Lula durante os dois primeiros mandatos.

Antes de cargos no governo federal, Márcia foi vereadora. Ela foi eleita para ocupar uma das cadeiras na Câmara Municipal de Londrina, sua cidade natal, entre 2001 e 2004. Ela é filiada ao PT (Partido dos Trabalhadores) desde 1982.

Ela é formada em serviço social. Márcia fez sua graduação na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e posteriormente se tornou especialista na área de Criança e Adolescente pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Profissionalmente, Márcia atuou como professora. Ela deu aulas no próprio curso que a formou na UEL, se aposentando em 2011, após mais de 30 anos de contribuição. Também foi coordenadora da Rede de Pobreza e Proteção Social dos países da América Latina e Caribe no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Como ministra, Márcia defendeu o programa Bolsa Família. À época, ela negou que o benefício gere acomodação ou desestimule a busca por emprego.

Essa ideia de que o Bolsa Família acomoda ou vicia não tem cabimento. Vivemos sob preconceito, e para as famílias pobres sobram rótulos. Márcia Lopes em 2010

Na mesma época, o Programa Fome Zero foi destaque nas discussões da ONU sobre combate à pobreza e à fome. O projeto do governo foi citado na 65ª Assembleia, em Nova York, e também estava sob o guarda-chuva do ministério de Márcia, que disse que o segredo da eficiência está na decisão política.

Em junho de 2010, durante o período de Márcia como ministra, houve também fortes chuvas no Nordeste. Na época, 28 municípios de Alagoas foram atingidos por enchentes, e 15 ficaram sob estado de emergência. A pasta da petista foi a responsável pela verba para reconstruir as cidades atingidas.