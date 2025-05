'Habemus papam': quem é o cardeal que vai anunciar o novo papa

Um cardeal sênior é o responsável por anunciar o novo papa aos fiéis. Neste ano, quem deve subir na sacada central e anunciar para a multidão o novo papa é o cardeal Dominique Mamberti.

O que aconteceu

O cardeal Dominique Mamberti, 73, é o responsável pelo "Habemus Papam" (temos um papa). Após o fim do conclave, Mamberti segue para a sacada central da Basílica de São Pedro, chamada de Sacada da Bênção, e se dirige aos fiéis na praça para anunciar o novo líder da Igreja Católica.

Mamberti nasceu em Marrocos e serviu na África. O cardeal exerceu funções no Sudão, Eritreia e Somália. Em 2006 ele foi nomeado secretário para as Relações com os Estados por papa Bento 16. Ele também tem cidadania francesa.

Passou a auxiliar o papa em 2024. No ano passado, Francisco o nomeou como protodiácono. Com isso, Mamberti ficou responsável por auxiliar o líder do Vaticano como bispo de Roma. Sua nomeação aconteceu após a morte do cardeal Renato Raffaele Martino em outubro do ano passado. .

Ele também é prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica. Além de anunciar o próximo pontífice, ele também entrega o anel do pescador ao novo líder, rege a missa de início de pontificado e participa de grandes celebrações papais ao lado do papa.

Se o protodiácono for eleito papa, não poderá anunciar a si mesmo. Neste caso, a responsabilidade do anúncio passa para o segundo cardeal-diácono mais antigo da ordem, no caso o italiano Mario Zenari.