Produção de petróleo e gás do Brasil cresce em março com recorde no pré-sal, diz ANP

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em março atingiu 3,621 milhões de barris ao dia, alta de 3,8% ante fevereiro e de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado, com impulso de um recorde de extração no pré-sal, afirmou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta segunda-feira.

A produção de gás natural atingiu 165,53 milhões de metros cúbicos ao dia em março, avanço de 4,3% frente a fevereiro e de 15% ante o mesmo mês do ano passado.

A produção total (petróleo + gás natural) no país, considerando pré-sal, pós-sal e terra, foi de 4,662 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).

No pré-sal, que marcou um recorde mensal em março, a produção somou 3,716 milhões de boe/d, alta de 5,2% versus fevereiro e de 10,9% ante o mesmo período de 2024.