Primeiro-ministro reeleito da Austrália tem conversa 'calorosa' com Trump

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse nesta segunda-feira (5) que teve uma conversa "calorosa" com Donald Trump, pouco depois de sua contundente vitória eleitoral marcada pela desconfiança dos australianos em relação ao presidente dos Estados Unidos.

O esquerdista Albanese venceu com folga as eleições de sábado (3), superando o rival conservador, que foi muito criticado pelas semelhanças políticas com Trump.

"Acabo de ter uma conversa calorosa e positiva com o presidente Donald Trump", declarou Albanese à imprensa.

"Ele estava muito ciente do resultado e expressou o desejo de continuar trabalhando comigo no futuro", acrescentou o trabalhista sobre sua vitória eleitoral.

Albanese afirmou que a conversa abordou a aliança no setor de segurança entre os dois países e as tarifas americanas.

Os impostos comerciais de Trump e o caos provocado influenciaram a sólida vitória do Partido Trabalhista australiano, segundo analistas.

Observadores apontaram que a liderança estável de Albanese ressoou com os eleitores em um momento de turbulência mundial, afetando o líder conservador Peter Dutton.

O chefe de Governo também confirmou que a Indonésia será a primeira viagem internacional de seu segundo mandato.

"Nossa região é muito importante. As relações que construímos são muito importantes", afirmou.

