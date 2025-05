Premiê da Espanha diz que UE precisa reformar política tributária do bloco

A União Europeia precisa, de uma vez por todas, realizar a controversa reforma de sua política tributária, afirmou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Segundo ele, o bloco deve discutir quais poderes adicionais podem ser transferidos para Bruxelas e como pode aumentar seu orçamento. As declarações foram feitas nesta segunda-feira, 5, durante a reunião anual do grupo empresarial catalão Cercle dEconomia, em Barcelona.

Sánchez argumentou que essa reforma é necessária para enfrentar os desafios do aumento nos gastos com defesa, da proteção do bem-estar dos cidadãos europeus e da aceleração da transição energética.

Reconhecendo que alguns dos menores países entre os 27 membros da UE demonstram receio em conceder mais poderes a Bruxelas, o premiê acrescentou que também é preciso reduzir a burocracia no bloco.

"Estamos em um momento muito nuclear para o presente e o futuro da União Europeia", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.