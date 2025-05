Preço de suco nos EUA bate recorde e vendas caem a menor nível em 25 anos

Nova York, 5 - O preço médio do suco de laranja no varejo dos Estados Unidos estabeleceu em abril recorde de US$ 11,13 por galão. Com isso, as vendas caíram para o menor nível em cerca de 25 anos, segundo dados da Nielsen. Nas quatro semanas encerradas em 19 de abril, foram vendidos apenas 21,52 milhões de galões (81,45 milhões de litros).Os dados chegam em meio a uma forte queda nos futuros de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York (ICE Futures US). O contrato mais negociado na ICE recuou mais de 3,5% no pregão de sexta-feira passada, a 255,10 cents por libra-peso. Após terem atingido recorde de 548 cents/lb em dezembro, os futuros recuaram rapidamente e permanecem abaixo de 300 cents/lb desde o início de março. Fonte: Dow Jones Newswires.