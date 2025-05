Polícia prende traficante envolvido na morte de 3 meninos em Belford Roxo

Um dos traficantes responsáveis pela morte dos três meninos de Belford Roxo, em 2020, foi preso hoje pela polícia. As crianças foram torturadas e mortas com autorização do tráfico da região após supostamente furtarem um passarinho.

O que aconteceu

Traficante era considerado foragido. Lucas do Nascimento Bruno, conhecido como LC ou Luquinha, foi localizado por PMs após uma denúncia. Ele é apontado como gerente do tráfico da comunidade do Castelar e era procurado por tráfico de drogas.

LC é um dos acusados pela morte de três meninos de Belford Roxo, mas sua participação no crime não foi detalhada. Segundo as investigações da Polícia Civil, Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, morreram após uma sessão de tortura. "Em um momento um dos meninos falece, pelo excesso de agressão ou uma pancada mal dada", afirmou o delegado Uriel Alcantara. Após essa morte, os criminosos decidem matar os outros dois para ocultar o crime.

Os corpos das crianças não foram encontrados até hoje. "Sabemos que [os corpos] foram jogados no rio, nós diligenciamos em três locais distintos, mas o lapso temporal torna uma diligência em busca dos corpos inviável [em alguns pontos]", afirmou Alcantara.

Policiais apreenderam com LC uma pistola calibre 40. Ele foi encaminhado para o 54º DP. O UOL procurou o MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) para mais detalhes e aguarda retorno. A reportagem também tenta contato com o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) para esclarecer se o homem já passou por audiência de custódia.

Tráfico autorizou que meninos fossem torturados

Meninos foram capturados, mortos e tiveram os corpos ocultados no mesmo dia, aponta a investigação. Na manhã do dia 27 de dezembro de 2020, eles supostamente furtaram uma gaiola com pássaros de um tio do traficante Wiler Castro da Silva, o Estala, um dos gerentes do tráfico de drogas da região.

Testemunhas viram as crianças carregando duas gaiolas a caminho da feira de Areia Branca, a 2 km de distância do Castelar. Às 13h39, uma câmera de segurança grava os meninos, sem as gaiolas. A polícia não soube dizer se as aves foram vendidas durante o trajeto ou guardadas em algum lugar.

No fim da tarde, eles retornam para comunidade do Castelar, onde são capturados por traficantes do CV que domina a região. Levados para um beco, os meninos foram torturados, segundo a polícia, como retaliação pelo suposto furto das aves. Com a morte de um deles durante as agressões, os criminosos resolvem matar as outras duas crianças para tentar ocultar o crime.

A traficante Ana Paula da Rosa Costa foi incumbida de ocultar os corpos. Tia Paula, como era conhecida, chegou a um bar na garupa de uma moto, perguntou a dois homens que bebiam se eles sabiam dirigir e convocou um deles para uma "missão". O homem foi levado para o alto da comunidade e assumiu a condução do veículo com os corpos dos meninos —o motorista responde em liberdade por ocultação de cadáver.

Após a repercussão do caso, traficantes torturaram morador para assumir o crime. Leandro Coutinho da Silva contou à polícia que passou horas sob domínio dos traficantes, em um local ermo da comunidade. Para se livrar, disse que iria assumir o desaparecimento das crianças se fosse preso. Um grupo levou Leandro à delegacia, amarrado e com um cartaz pendurado no pescoço, onde se lia que ele seria o responsável pelo desaparecimento das crianças.

Outros envolvidos no crime

1. Edgard Alves de Andrade, o Doca, é apontado como chefe do tráfico de drogas no Castelar. Segundo a polícia, ele autorizou o "corretivo" nos meninos. Ele está foragido.

O traficantes Wiler Castro da Silva, o Estala Imagem: Reprodução

2. Outra liderança criminosa é José Carlos dos Prazeres Silva, o Piranha. Segundo a polícia, ele foi morto pelo "tribunal do tráfico". Juntamente com Doca, autorizava todo tipo de ação "corretiva" na comunidade. Uma testemunha-chave presenciou conversa em que Estala afirmou a outro criminoso que teve aval de Doca e Piranha para "dar um corretivo" nos meninos.

3. Wiler Castro da Silva, o Estala, é apontado como o principal articulador das mortes. Estala foi responsável por capturar as crianças. Ele também foi assassinado pelo CV, segundo a polícia.

Tia Paula, apontada como traficante envolvida na ocultação dos corpos Imagem: Reprodução

4. A traficante Tia Paula saiu pela comunidade em busca de alguém que pudesse dirigir o carro que levou os corpos das crianças do alto do morro do Castelar até um rio. Segundo a polícia, ela foi assassinada.

5. Um quinto traficante, cuja identidade não foi revelada pela polícia, também responderá pelas mortes. Ele está preso.