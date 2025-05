PM, GCM e mais 7 são presos em operação contra Comando Vermelho em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nove pessoas, entre eles um policial militar e um guarda civil municipal, em uma operação para combater a atuação de uma célula ligada à facção criminosa Comando Vermelho no interior paulista.

O que aconteceu

PM e GCM presos atuavam na cidade de Araras. Um outro guarda civil municipal suspeito de participação teve ordem de prisão expedida, mas não foi encontrado e é considerado foragido. Outros sete suspeitos de integrar a facção fluminense CV (Comando Vermelho) foram detidos. As informações são da PCSP (Polícia Civil de São Paulo).

Polícia cumpriu dez mandados de prisão temporária. Também foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Limeira, Araras e Leme, em São Paulo, e em Gramado, no Rio Grande do Sul. O GCM preso estava em um hotel na cidade gaúcha.

Militar e guardas auxiliavam na expansão do CV no interior de SP. De acordo com a investigação, os suspeitos têm como principal objetivo o domínio de rotas do tráfico de drogas e armas na região de Limeira e Araras.

Grupo ligado ao CV também queria matar membros do PCC. O Primeiro Comando da Capital é uma organização criminosa criada em São Paulo, e principal rival da facção fluminense. As duas organizações haviam selado um "acordo de paz" que chegou ao fim.

Região disputada pelo PCC e CV em SP é conhecida como "Rota Caipira". Entre cidades como Limeira e Araras, os criminosos transportavam drogas produzidas na Bolívia e na Colômbia, além de transferir armas rumo ao Rio. Assim, abasteciam facções do estado em meio à "guerra travada por narcoterroristas da capital fluminense", afirmou a polícia.

Grupo ligado ao CV é suspeito de "múltiplos homicídios consumados e tentados nos últimos anos" em São Paulo, afirmou a PCSP. Segundo a investigação, os criminosos agiam "com características bem delineadas, por meio de emboscadas e emprego de armamento sofisticado", inclusive com o uso de "sicários", como são conhecidos os assassinos de aluguel.

Além dos presos, os investigações também apreenderam quatro armas, munições, 14 celulares, aparelhos eletrônicos, documentos, R$ 16 mil, 2,5 kg de cocaína e meio quilo de maconha.

O Comando da Polícia Militar de São Paulo não se manifestou sobre a prisão do PM. A prefeitura de Araras também não comentou o envolvimento de GCMs na suposta célula do CV no estado. Como os presos na operação não tiveram a identidade divulgada, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.