Perseguição na Anchieta termina em acidente e tiroteio; suspeito é morto e PMs ficam feridos

Um suspeito que dirigia um veículo roubado foi baleado e morto em confronto com a polícia, no final da noite deste domingo, 4, após uma perseguição que terminou em acidente na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Dois policiais e o condutor de outro veículo envolvido no acidente ficaram feridos. O nome do suspeito baleado e morto não foi divulgado.

O veículo alvo da perseguição foi roubado de um casal, no domingo, em Boituva, na região de Sorocaba, e seguia pela rodovia Castelo Branco.

Na altura do km 45, em Araçariguama, o carro passou a ser monitorado pela Polícia Militar Rodoviária. Ao chegar na área urbana da capital, o condutor do automóvel foi perseguido por militares do 5º Batalhão de Ações Especiais (Baep) da PM, sediado em Barueri.

O motorista do carro acelerou e adentrou a Rodovia Anchieta. Na altura do km 23, em São Bernardo, o carro colidiu com a traseira de outro automóvel. Este, por sua vez, acabou colidindo com um caminhão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito de 39 anos saiu do carro e disparou sua arma, uma pistola automática, contra os policiais. Ele foi baleado e morreu.

Dois policiais foram atingidos por disparos. Eles foram levados ao Hospital de Urgência de São Bernardo, onde permaneceram sob cuidados médicos. O motorista do outro veículo envolvido no acidente também ficou ferido e foi hospitalizado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A perícia foi acionada e a arma e o automóvel foram apreendidos. A rodovia foi parcialmente interditada depois do acidente para a perícia e remoção dos veículos.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.