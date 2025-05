Pele cheia de cravos e espinhas? Veja como eliminá-los sem se machucar

A busca por uma pele lisinha leva muita gente a procurar métodos nada convencionais para remover cravos e espinhas, seja no nariz, nas bochechas, no queixo, na testa ou em outras partes do rosto.

Além das já não recomendadas receitas caseiras e o famoso cutucar, há quem apele para o uso de objetos cortantes como agulhas, grampos, pinças, bisturis e até alicates para remover essas erupções cutâneas — não faltam vídeos no YouTube e TikTok mostrando esses procedimentos.

Embora pareçam inofensivos, tentar espremer cravos e espinhas dessas formas pode levar a diversos problemas, sendo infecções, manchas permanentes e buracos na pele os mais comuns. O cravo mal tirado, por exemplo, pode virar uma espinha, o que acaba piorando a situação. Só de você encostar o dedo na lesão, mesmo limpo, já estimula a produção de sebo.

Por isso, nada de utilizar objetos caseiros, não aplique creme dental, máscaras caseiras com babosa, clara de ovo, limão e esfoliação com pó de café, mel e outros ativos, nem lave a pele muitas vezes ao dia para melhora da oleosidade — o efeito será o oposto.

Cravos não são espinhas

Imagem: iStock

Os cravos são pequenos pontos brancos ou pretos que se caracterizam por acúmulo de restos celulares e sebo na saída do folículo piloso. O cravo, chamado na dermatologia de comedão, é o estágio número um de quatro da acne.

Nessa fase não tem bactéria, e a inflamação é praticamente nula. Quando há uma lesão mais profunda e com maior inflamação surgem as espinhas, lesões avermelhadas, doloridas e, às vezes, com pus.

Jeito certo de tirar existe

Dermatologistas e esteticistas possuem equipamentos esterilizados e produtos que ajudam na hora da extração dos cravos e espinhas, evitando a formação de cicatrizes posteriores.

Para casos mais graves de acne, são necessárias medicações sistêmicas como antibióticos e isotretinoína. Existem opções que vão desde aplicação tópica de produtos, como sérum à base de ácido salicílico ou ácido dioico, luzes, o uso de led e laser.

A terapia fotodinâmica, com luz, traz resultados positivos — o sol também melhora inicialmente, mas dá efeito rebote e pode aumentar a incidência do problema.

Assim que surgirem cravos e espinhas, procure ajuda. Quanto mais precoce o tratamento, melhores os resultados.

Quando a cicatriz já existe, pode ser feito microagulhamento, lasers (para prevenção e também para o tratamento) e até mesmo procedimentos cirúrgicos. Tudo dependerá do grau do problema e só os profissionais poderão avaliar.

É possível fazer algo em casa?

Imagem: Getty Images

Para quem está com a pele com cravo ou acne, os profissionais listam quatro passos para o skincare:

Lave o rosto duas vezes ao dia (de manhã e à noite) com sabonete apropriado para pele acneica. Passe um hidratante com toque seco. A pele com acne também deve ser hidratada, principalmente porque usará medicações que podem causar irritação ou ressecamento. Após hidratar, use protetor solar. À noite, após lavar e hidratar, faça tratamentos para a acne com cremes ou géis com os ativos para controle da doença receitados pelo dermatologista.

Cuidados

Ao usar maquiagem, escolha uma para quem tem tendência à acne. Não se esqueça de remover os produtos antes de dormir;

Tenha cuidado com finalizadores e óleos para os cabelos que podem atingir a beira do rosto e deixá-lo mais oleoso;

Não mexa no rosto com as mãos;

Dispense alimentos inflamatórios (leite desnatado, carboidratos refinados, embutidos);

Controle o estresse;

Consulte regularmente um dermatologista.

*Com informações de reportagem publicada em 04/07/2022