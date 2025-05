Partido alemão AfD entra com ação judicial contra classificação de extremista

Por Friederike Heine

BERLIM (Reuters) - O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha entrou com uma ação na segunda-feira contestando a decisão da semana passada da agência de inteligência doméstica da Alemanha de classificar o partido como uma organização extremista.

Porta-voz do tribunal administrativo de Colônia disse que a ação judicial e uma petição de emergência correspondente haviam sido apresentadas, e que ambas seriam analisadas assim que a agência de inteligência doméstica BfV confirmasse que havia sido notificada.

A classificação de extremista anunciada na sexta-feira permite que a agência de espionagem intensifique o monitoramento do AfD, por exemplo, recrutando informantes e interceptando as comunicações do partido.

O relatório de 1.100 páginas dos especialistas da agência, que não deve ser divulgado ao público, concluiu que o AfD é uma organização racista e antimuçulmana.

O AfD ficou em segundo lugar em uma eleição parlamentar em fevereiro, com quase 21% dos votos, o que o torna o maior partido de oposição no Parlamento. O líder de centro-direita Friedrich Merz deve assumir o cargo de chanceler na terça-feira, à frente de uma coalizão que inclui o SPD, de centro-esquerda.

A Alemanha tem leis rigorosas contra o extremismo político, de acordo com o que as autoridades há muito consideram como uma responsabilidade especial, decorrente do passado nazista do país, para proteger a democracia.

O AfD diz que sua designação como extremista é uma tentativa politicamente motivada de desacreditá-lo e criminalizá-lo.

O novo governo analisará se lançará uma tentativa de proibição total do partido, disse Lars Klingbeil, líder do SPD, na semana passada.

Membros seniores do governo Trump nos EUA criticaram a classificação do AfD como extremista, com o secretário de Estado Marco Rubio dizendo que a Alemanha deveria reverter o curso. O bilionário Elon Musk, aliado próximo do presidente Donald Trump, fez uma campanha de apoio ao AfD.

Na segunda-feira, Moscou juntou-se a Washington para criticar a classificação extremista do AfD, que se opõe ao apoio militar alemão à Ucrânia na guerra contra a Rússia.

"O próprio cenário político europeu está agora repleto de várias medidas restritivas contra as forças políticas e indivíduos cuja visão de mundo não se encaixa na corrente dominante", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

(Reportagem de Friederike Heine e Dmitry Antonov)