Ozempic natural? Conheça 12 alimentos que ajudam a controlar a fome

Não comer em excesso é importante para ter sucesso no emagrecimento. No entanto, se você só reduz a quantidade de comida, mas logo sente fome de novo, pode acabar exagerando depois ou comendo besteiras.

Para comer a quantidade certa e ficar satisfeito por algumas horas, faz toda a diferença ingerir alimentos que inibem naturalmente o apetite, graças a um aumento da saciedade. Com eles, fica mais fácil:

manter a dieta;

evitar exageros e vontade de comer algo muito calórico;

emagrecer com mais facilidade;

cuidar da saúde.

A seguir, veja quais alimentos dão saciedade e valem ser incluídos no seu cardápio:

Imagem: Getty Images/iStockphotos

Abacate e coco: contêm fibras e gordura monoinsaturada (conhecida como gordura "boa"), que ajuda na saciedade.

Maçã, pera e uva: fontes de fibras solúveis e insolúveis, elas devem ser ingeridas com casca. Essas substâncias colaboram para a saciedade, especialmente quando associadas a um consumo adequado de água (ao menos 2 litros por dia).

Aveia e quinoa: ambas são ricas em fibras, que tornam a absorção dos carboidratos mais lenta, o que ajuda na sensação de saciedade. A dica dos especialistas é unir a aveia às porções de frutas. A quinoa também combina com iogurte e pode estar nas principais refeições, substituindo o arroz com feijão.

Salada: começar a refeição pela salada torna a digestão mais lenta, o que prolonga a saciedade. A dica para não enjoar é variar os vegetais, além de experimentar novas combinações de temperos.

Pipoca: ótima opção como lanche e, por ser rica em fibras, contribui com a saciedade. Prepare com azeite e pouco sal, na panela ou na pipoqueira. A versão industrializada para fazer no micro-ondas não é saudável, pois costuma ter aditivos químicos e gorduras ruins.

Castanhas e amêndoas: invista nelas entre as refeições, pois geram saciedade por conterem gordura boa, fibras e carboidratos complexos, que demoram mais para serem digeridos e, com isso, lentificam a chegada da glicose na corrente sanguínea. Mas é importante não exagerar nas porções. Uma mão fechada é o suficiente.

Pão integral: o pão dá saciedade e não deve ser encarado como vilão. O ideal é consumir a versão integral, que contém mais fibras, e, se possível, de fermentação natural. Mas evite consumir o pão em excesso, por ser uma fonte de carboidratos, o que pode elevar a glicemia. E fuja dos industrializados, mas, se for comprá-los, observe o rótulo: os ingredientes aparecem por ordem de quantidade na receita.

Forma de comer faz diferença

A primeira orientação dos especialistas é: não faça refeições em frente às telas. TV, celular e computador não devem fazer parte do momento de alimentação. Além disso, crie uma rotina em que você sempre faça as refeições em um determinado horário e local que não seja estressante, sem barulhos ou grandes distrações.

Essas diretrizes fazem parte do conceito de mindful eating, a alimentação com atenção plena, em que a pessoa percebe bem as texturas, cores, sabores e cheiros dos alimentos — processo que estimula a saciedade.

Comer com mais calma faz com que se mastigue melhor, de forma mais lenta e por mais tempo do que quando se come ansioso ou assistindo a algum programa. A boa mastigação auxilia na digestão e faz com que se tenha menos necessidade de ingerir uma grande quantidade de alimento.

*Com informações de reportagem publicada em 06/03/2023