Ouro fecha em alta de mais de 2% com incerteza sobre economia e cautela antes do Fed

Os preços do ouro subiram mais de 2% nesta segunda-feira, 5, à medida que a incerteza sobre a economia global elevou a demanda por ativos de proteção antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) na semana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para junho avançou 2,44%, cotado a US$ 3.322,30 por onça-troy. A queda do índice do dólar americano, que chegou a operar abaixo do patamar de 100, também contribuiu para fortalecer a atratividade do metal como porto seguro.

O movimento ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar no domingo (4) uma tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros, uma medida que reacendeu os temores de uma nova escalada na guerra comercial global, ainda que a Casa Branca tenha afirmado nesta segunda-feira que nenhuma decisão foi tomada. Trump disse ainda que não há negociações previstas com a China nesta semana, embora tenha indicado estar aberto a reduzir tarifas sobre o país asiático em algum momento.

Diante desse cenário, os investidores agora aguardam com atenção os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na quarta-feira (7). A expectativa majoritária é de que o banco central mantenha os juros estáveis, entre 4,25% e 4,50%, mas o foco estará nas sinalizações sobre os próximos passos da autoridade monetária.

"Não acredito que haja expectativa de mudança nos juros nesta reunião, mas estaremos atentos para ver se o Fed dá sinais de inclinação em alguma direção", disse Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals.

* Com informações da Dow Jones Newswires