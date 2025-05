Os 15 cardeais 'papáveis' às vésperas do conclave

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco é um processo secreto sem candidatos oficiais ou campanha eleitoral, mas com muita especulação.

Um total de 133 cardeais com menos de 80 anos poderá votar na eleição que começa na quarta-feira (7): há diplomatas, homens do campo, teólogos e mediadores.

Quinze se destacam entre os "papabili", os papáveis.

EUROPA

- Pietro Parolin (Itália), nº 2 do Vaticano, 70 anos

O experiente diplomata foi secretário de Estado ? nº 2 do Vaticano ? durante quase todo o pontificado de Francisco e é uma figura de destaque no cenário internacional.

Com sua figura ligeiramente curvada, voz delicada e temperamento calmo, já viajou o mundo e conhece muitos líderes políticos, assim como os meandros da Cúria Romana.

Como membro do Conselho de Cardeais, desempenhou um papel fundamental na assinatura, em 2018, de um acordo histórico entre a Santa Sé e a China sobre a nomeação de bispos.

- Pierbattista Pizzaballa (Itália), patriarca latino de Jerusalém, 60 anos

Conhecedor do Oriente Médio, este franciscano e teólogo italiano fala hebraico e inglês e chegou em Jerusalém em 1999.

Em setembro de 2023, tornou-se o primeiro patriarca de Jerusalém em exercício ? a principal autoridade católica do Oriente ? a ser criado cardeal.

Um mês depois, eclodiu a guerra entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel. Seus repetidos apelos por paz o colocaram em destaque.

- Matteo Maria Zuppi (Itália), arcebispo de Bolonha, 69 anos

Este discreto e experiente diplomata realiza missões de mediação política no exterior há mais de 30 anos.

Membro da Comunidade Romana de Santo Egídio, braço diplomático não oficial da Santa Sé, foi mediador em Moçambique e enviado especial do papa Francisco para a paz na Ucrânia.

O arcebispo de Bolonha é também presidente da Conferência Episcopal Italiana desde 2022.

Com o rosto jovial e figura esguia, é muito popular na Itália por seu trabalho com os desfavorecidos. Além disso, defende o acolhimento de migrantes e a permanência dos fiéis homossexuais na Igreja.

- Claudio Gugerotti (Itália), 69 anos

Este excelente diplomata, poliglota, é um especialista no mundo eslavo.

Sua carreira o levou a servir como núncio ? embaixador da Santa Sé ? na Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Ucrânia e Reino Unido.

Gugerotti, a quem Francisco consultou sobre a guerra Rússia-Ucrânia, é prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais desde 2022.

- Jean-Marc Aveline (Francia), arcebispo de Marselha, 66 anos

Aveline nasceu na Argélia em uma família de "pieds-noirs" ? europeus, sobretudo franceses, que residiam na Argélia durante o período colonial ? de origem andaluz e passou a maior parte da vida em Marselha.

Em 2013, tornou-se bispo auxiliar desta cidade portuária francesa, de onde defende o diálogo inter-religioso e os migrantes, dois pilares do pontificado de Francisco.

Eleito presidente da Conferência Episcopal Francesa no início de abril, ele foi o arquiteto da principal visita do papa sul-americano a Marselha em 2023.

- Anders Arborelius (Suécia), bispo de Estocolmo, 75 anos

Este luterano sueco se converteu ao catolicismo em um país predominantemente protestante, mas também um dos mais seculares do mundo.

Primeiro bispo católico de nacionalidade sueca, foi criado cardeal por Francisco em 2017 e é membro de vários dicastérios.

Em uníssono com o pontífice argentino, Arborelius defende o acolhimento a migrantes na Europa. Também se opõe a determinados bispos alemães que querem modernizar sua igreja e a quem o Vaticano acusa de querer criar um novo ramo protestante.

- Mario Grech (Malta), bispo de Gozo, 68 anos

O bispo de Gozo, a segunda maior ilha do arquipélago de Malta, desempenhou um papel fundamental durante o sínodo sobre o futuro da Igreja, convocado por Francisco.

Grech foi secretário-geral desta assembleia de bispos, que deliberou sobre temas cruciais, como o lugar das mulheres e os divorciados casarem-se novamente.

Seu papel foi de um equilibrista, seguindo com o desejo do argentino de criar uma Igreja aberta e vigilante, mas que também reconhecesse as preocupações conservadoras.

- Péter Erdö (Hungria), arcebispo de Budapeste, 72 anos

Este rígido intelectual, que fala sete idiomas, é admirado por seus conhecimentos teológicos e sua abertura a outras religiões.

Fervoroso defensor do diálogo com os cristãos ortodoxos, também direciona atenção especial à comunidade judaica. Tem opiniões muito conservadoras sobre os casamentos de divorciados e casais homoafetivos.

Erdö foi criticado por seu silêncio sobre os desvios iliberais do governo húngaro de Viktor Orban. Em vez disso, a Igreja húngara acolheu suas iniciativas para renovar locais de culto e recristianizar escolas em nome da defesa do cristianismo na Europa.

- Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo), arcebispo de Luxemburgo, 66 anos

Este cardeal jesuíta, como Francisco, é um apaixonado pela literatura alemã e pela cultura japonesa. Também é membro dos dicastérios de Cultura e Educação, bem como do Diálogo Inter-religioso.

Especialista em relações culturais entre Europa e o Extremo Oriente, Hollerich é conhecido como um teólogo firme no dogma, mas aberto a mudanças sociais, assim como o papa argentino.

ÁSIA

- Antonio Tagle (Filipinas), 67 anos

O ex-arcebispo de Manila é um figura moderada que não hesitou em criticar as falhas da Igreja católica, sobretudo em casos de pedofilia.

Como Francisco, é um defensor dos pobres, migrantes e pessoas marginalizadas, a ponto de ser chamado de "Francisco asiático".

Este homem carismático de aparência jovial e sorriso fácil, apelidado de "Chito", foi criado cardeal por Bento XVI em 2012. Ele estava entre os "papáveis" no conclave de 2013.

- Charles Maung Bo (Belarus), arcebispo de Yangon, 76 anos

O presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia foi nomeado cardeal em 2015, tornando-se o primeiro e único de Belarus.

O salesiano pediu diálogo e reconciliação em seu país, devastado por conflitos. Após o golpe de Estado militar em 2021, pediu aos manifestantes da oposição que não reproduzissem a violência.

Membro de uma minoria étnica, ele defendeu os rohingya, perseguidos de maioria muçulmana. Também se manifestou contra o tráfico de pessoas, que atrapalha a vida de muitos jovens em Belarus.

ÁFRICA

- Peter Turkson (Gana), 76 anos

Turkson, um dos cardeais africanos mais influentes, é frequentemente visto como o favorito para se tornar o primeiro papa negro da Igreja.

Nascido em uma família modesta de 10 filhos, fala seis idiomas e esteve no Fórum Econômico Mundial em Davos em várias ocasiões para alertar os líderes empresariais sobre os perigos da economia.

- Fridolin Ambongo (República Democrática do Congo), 65 anos

O congolês Fridolin Ambongo, uma importante voz do movimento pacifista em seu país natal, marcado por décadas de violência, pode receber votos dos cardeais conservadores.

Ele assinou uma carta em 2024 contra a autorização de Francisco à bênção de casais homoafetivos.

Arcebispo de Kinshasa desde 2018 e cardeal desde 2019, também é membro do "C9", o conselho de nove cardeais encarregado de aconselhar o papa sobre a reforma da Igreja.

"A África é o futuro da Igreja, isso é óbvio", disse ele em uma entrevista em 2023.

AMÉRICA

- Robert Francis Prevost (Estados Unidos), 69 anos

Natural de Chicago, tornou-se prefeito do poderoso Dicastério para os Bispos, encarregado de nomear bispos em todo o mundo, em 2023.

Prevost foi missionário no Peru e, anos depois, foi nomeado arcebispo emérito de Chiclayo, no país andino. Ele também é o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina.

- Timothy Dolan (Estados Unidos), arcebispo de Nova York, 75 anos

O chefe do poderoso arcebispado de Nova York é um homem extrovertido que gosta de esportes, cerveja e tenta trazer otimismo para a Igreja.

Com um grande senso de humor, é teologicamente conservador e um firme opositor ao aborto.

Personalidade midiática com forte presença nas redes sociais, ele coordenou a luta contra a pedofilia entre 2002 e 2009 na diocese de Milwaukee, Wisconsin.

