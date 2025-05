Operação apreende 336 t de adubo orgânico sem registro

São Paulo, 5 - O Ministério da Agricultura e Pecuária fiscalizou e suspendeu uma empresa de Pederneiras (SP), por produzir fertilizantes orgânicos sem ter registro de estabelecimento e de produtos no ministério. A indústria também não apresentou aos fiscais a licença ambiental para funcionamento, informou o ministério em comunicado.A operação ocorreu na terça-feira, 29, a partir de uma denúncia na Ouvidoria do ministério, e envolveu a equipe de fiscalização da regional de Araraquara. Como a empresa não tem habilitação para produzir fertilizantes, os fiscais fizeram a apreensão cautelar de 300 toneladas de fertilizantes a granel, 36.425 kg de produtos ensacados e 3.000 embalagens vazias encontradas no local.De acordo com a equipe, a empresa foi suspensa e não poderá produzir fertilizantes até regularizar a situação no prazo de 30 dias. A indústria também foi autuada em processo administrativo fiscal, que vai apurar as irregularidades e apreciar a defesa do estabelecimento.Além de infringirem a legislação, fertilizantes orgânicos produzidos sem registro no Ministério da Agricultura não têm confiabilidade, podendo causar prejuízos aos agricultores por apresentarem formulações desequilibradas. Eles podem conter contaminantes biológicos, como salmonela, coliformes termotolerantes e ovos viáveis de helmintos, além de metais pesados tóxicos dependendo das matérias-primas utilizadas.Como consequência, o uso desses produtos pode contaminar alimentos e causar desequilíbrio fisiológico das plantas. Sem a licença ambiental, não há garantias de que a produção seja segura e não cause danos ao meio ambiente.