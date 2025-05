Manta por R$ 80, blusa a R$ 60 e mais: 5.5 Shopee tem descontos de até 78%

A Shopee faz hoje sua tradicional promoção mensal, quando o dia e o mês são iguais —no caso, 5/5. Para quem não quer perder a oportunidade, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção com ofertas em itens de lazer e decoração, produtos para casa e cozinha, além de roupas masculina e feminina.

A lista inclui kits de livros de colorir 'Bobbie Goods' e diferentes estilos de camisetas, além de produtos para ajudar na organização e decoração da casa, como um varal portátil, luminária e adega de parede. Os descontos são de até 78%.

Cupons

A Shopee liberou cupons promocionais que podem ser aplicados no final da compra, mas eles só valem até às 23h59 desta segunda-feira. Confira:

D2NC3 : R$ 10 OFF em compras com valor acima de R$ 60

: R$ 10 OFF em compras com valor acima de R$ 60 D8UR4D : R$ 30 OFF em compras com valor acima de R$ 250

: R$ 30 OFF em compras com valor acima de R$ 250 T3RNU5: R$ 100 OFF em compras com valor acima de R$ 800

Produtos em promoção

