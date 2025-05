Autoflagelo e culto ao trabalho: o que é a discreta ala católica Opus Dei

Discreta e influente, a Opus Dei é uma instituição católica fundada em 1928 pelo sacerdote espanhol Josemaría Escrivá. Voltada à santificação da vida cotidiana, especialmente do trabalho, a organização é conhecida por sua estrutura rígida e pela atuação de membros em diversas esferas sociais e profissionais. Internamente, é considerada um caminho espiritual profundo; externamente, enfrenta críticas por seu perfil ultraconservador e reservado - alguns seguidores fazem penitência corporal, como o uso do cilício.

Em tempo: apesar de influente, a Opus Dei não terá nenhum nome diretamente ligado à Obra no conclave do sucessor do Papa Francisco. Segundo a organização, o cardeal Julian Herranz poderia participar do pleito como elegível, mas não estará presente devido à idade avançada, aos 95 anos. Ele não poderia votar, já que a idade limite é de 80 anos.

O que é a Opus Dei?

Reconhecida como prelazia pessoal pela Igreja Católica — isto é, uma instituição autônoma —, a Opus Dei funciona com autonomia semelhante à de uma diocese, mas com alcance global. "Administrativamente, estava ligada à cúria romana, ao dicastério [espécie de ministério de um governo civil] para o clero", explica o teólogo e mestre em ciências da religião, Felipe Zangari. "Até pouco tempo, seu líder mundial — o prelado — era sempre um bispo."

Segundo Zangari, essa estrutura refletia uma visão tradicional da Igreja, mas as recentes mudanças promovidas pelo Papa Francisco alteraram esse arranjo. "O Papa mudou o estatuto da prelazia e transferiu a gestão para os leigos, destacando o papel dos fiéis comuns na missão da Obra", afirma. "O prelado agora não precisa mais ser bispo — basta ser padre."

As alterações buscam reforçar o caráter laical da Opus Dei, em sintonia com a proposta original de Escrivá: santificar o mundo por meio do trabalho cotidiano, especialmente o intelectual.

Quem pode participar?

O Opus Dei é reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, mas tem proposta diferente das ordens religiosas tradicionais. "Eles nasceram justamente para não ser uma comunidade religiosa", explica o teólogo Raylson Araújo, mestrando em Teologia Pastoral pela PUC-SP, que já frequentou reuniões do grupo. "Não se enquadram como ordem, nem como novas comunidades, como a Canção Nova ou a Comunidade Shalom."

A organização é formada majoritariamente por leigos que vivem inseridos no cotidiano comum — trabalham, estudam e atuam profissionalmente sem necessariamente expor sua vinculação com a Obra. "É como se fosse, brincando, uma espécie de maçonaria católica", comenta Raylson, reforçando a discrição e os vínculos internos fortes de ambos. "São 'religiosos que não são religiosos' e vivem uma vida aparentemente normal."

A atuação do Opus Dei se dá por meio de centros culturais e educacionais, onde ocorrem encontros de formação espiritual, catequese, missas, confissões e retiros.

A professora Letícia Araújo, 35, é uma ex-membro que hoje atua como cooperadora da Obra, e explica que a porta de entrada para o Opus Dei é aberta a qualquer pessoa interessada. A participação nas atividades pode acontecer antes mesmo de a pessoa ter certeza sobre uma possível vocação. "É como acontece em qualquer outra instituição da Igreja Católica, como os franciscanos ou jesuítas", compara. "Hoje não sou mais membro, mas continuo ajudando."

Letícia foi do Opus Dei por 11 anos e fez parte da categoria dos adscritos, grupo formado por pessoas que "vivem o celibato, mas não residem nos centros, atuam de forma mais livre [geralmente conciliando a vida profissional com a missão religiosa], como muitos leigos engajados em paróquias".

Segundo ela, há diferentes formas de se vincular à instituição, conforme a disponibilidade de cada um. Os membros são divididos em categorias, mas todos compartilham da mesma missão: viver a fé e fazer apostolado, cada um de acordo com seu modo de vida.

Numerários e supernumerários

"Os numerários vivem o celibato e geralmente moram nos centros da Obra, que funcionam como casas de família. Eles estão mais disponíveis para mudanças e missões em outras cidades, ajudando a manter a estrutura e a formação religiosa", explica.

A terceira categoria, mais numerosa, é formada pelos supernumerários. "Os supernumerários, por outro lado, não têm compromisso com o celibato. Muitos se casam, formam família, e buscam viver a fé no cotidiano, evangelizando no trabalho, entre amigos ou vizinhos", afirma.

Letícia também esclarece que homens e mulheres podem ocupar as mesmas categorias e exercer funções semelhantes dentro da Obra. "As mulheres podem ocupar as mesmas categorias e funções. Menos ser sacerdotes, né? Mas isso em nenhum lugar da Igreja Católica."

Ela destaca que o modo de evangelização proposto pelo Opus Dei é marcado pela discrição e pela naturalidade. "Todos têm a mesma missão: buscar uma vida de santidade e fazer apostolado — falar de Deus para os outros. Só que no estilo do Opus Dei, que é discreto, natural. Não é ir para a rua cantar ou pregar alto. É conversar com alguém no trabalho, por exemplo, e convidar para conhecer um centro, se parecer que vai fazer sentido."

Letícia afirma que não há hierarquia entre numerários, supernumerários e adscritos.

O que é ensinado?

As formações oferecidas pela obra giram em torno da espiritualidade católica, com temas adaptados ao calendário litúrgico. "Na Quaresma, o foco era conversão. Na Páscoa, falava-se de ressurreição", relata Raylson.

Segundo o pesquisador, a proposta vai além do religioso. "Eles organizam o que chamam de tertúlias — encontros culturais com filmes, música e teatro. Sempre promovidos por membros da Obra, mas sem caráter catequético explícito", afirma.

Para Raylson, a combinação entre ambiente acolhedor, estrutura de qualidade e proposta espiritual discreta torna a experiência marcante. "Os centros ofereciam quadras de esporte, atividades culturais e um espaço bem cuidado. Aos poucos, a espiritualidade era apresentada e absorvida."

Denúncias

Apesar da compreensão que os membros da Obra têm sobre sua vocação e modo de vida, denúncias graves contra a organização têm sido objeto de investigação em diversos países. Reportagens recentes de O Globo, da Folha de S.Paulo e da Agência Pública revelam uma série de acusações envolvendo trabalho análogo à escravidão, coerção psicológica e manipulação de heranças.

Na Argentina, por exemplo, uma investigação do Ministério Público identificou o relato de 43 mulheres que disseram ter sido recrutadas ainda adolescentes com a promessa de formação educacional. No entanto, foram submetidas a longas jornadas de trabalho doméstico sem remuneração, sob o argumento de vocação religiosa, em centros do Opus Dei. Quatro ex-dirigentes da organização foram formalmente indiciados, e mesmo que a instituição negue as acusações, uma representante admitiu "informalidades" e práticas que "estão muito erradas".

Procurado pelo UOL, o Escritório de Comunicação do Opus Dei no Brasil afirmou que atualmente existem 134 numerárias auxiliares em atividade no país e que o trabalho delas "está regulamentado pela legislação trabalhista brasileira e, por isso, elas contam com as respectivas garantias legais, como recolhimento do INSS, FGTS, décimo terceiro, férias". A instituição também disse procurar garantir "boas condições técnicas" para a realização das atividades dessas mulheres.

Em relação às denúncias na Argentina, o Opus Dei afirma que "não houve reclamação trabalhista formal desde que as acusações públicas foram feitas, tendo passado mais de um ano", e que a instituição "sempre esteve totalmente à disposição do judiciário".

A apuração feita pela Folha de S.Paulo em 2024, em parceria com o Financial Times, reforça as denúncias e dá voz a ex-integrantes que relatam ter vivido sob controle extremo. As chamadas numerárias auxiliares, em sua maioria de origem humilde, afirmam que tiveram suas liberdades restringidas, passaram por abusos espirituais, censura de cartas, vigilância constante e uso de instrumentos de penitência como cilícios — - instrumento de autoflagelação, composto por uma tira com espinhos — e jejuns extremos. Muitas delas deixaram a organização após décadas de dedicação, sem qualquer suporte financeiro ou educacional, enfrentando traumas severos.

A organização nega essas práticas institucionais. "O Opus Dei no Brasil não mantém controle de correspondência, nem limitação de contato com familiares", afirma o jornalista Roberto Zanin. Sobre as penitências, ele explica que "os membros do Opus Dei optam por viver as práticas de penitência no seu dia a dia, como muitos cristãos católicos", e que "para quem assume o compromisso do celibato, recomenda-se alguma penitência corporal adicional, como o uso do cilício", sempre com "moderação, bom senso e acompanhamento espiritual".

Já a investigação da Agência Pública detalha ainda casos de suposta manipulação de idosos para a doação integral de seus bens à prelazia. Em ações judiciais na Argentina e no Uruguai, famílias acusam membros da Obra de se aproveitarem de pessoas em situação de vulnerabilidade física ou mental para obter heranças vultosas. Em todos os casos, as denúncias apontam para um padrão recorrente: o uso da autoridade religiosa para exercer controle sobre pessoas vulneráveis, com impactos duradouros em suas vidas e patrimônios.

Segundo o Opus Dei, "os membros e cooperadores podem realizar voluntariamente doações às iniciativas inspiradas no carisma da instituição". Sobre os testamentos, a organização afirma que membros celibatários são orientados a redigi-los no momento da incorporação definitiva, sendo-lhes recordada "a total liberdade para destinar o que têm a quem quiserem".

Expansão global e Brasil

Fundado em 1928, em Madri, o Opus Dei foi aprovado inicialmente pelo bispo local em 1941 e obteve reconhecimento definitivo de Pio 12 em 1950. Com isso, passou a aceitar também pessoas casadas e sacerdotes diocesanos. Em 1982, João Paulo 2º elevou a obra ao status de prelazia pessoal, consolidando sua estrutura singular na Igreja.

Hoje, o Opus Dei está presente em 68 países. A presença da Obra no Brasil teve início em 1957, em Marília (SP), a convite do bispo D. Hugo Bressane de Araújo. Logo, a atuação se estendeu à capital paulista.

Em 1974, São Josemaría Escrivá visitou o país e participou de encontros com milhares de fiéis, incluindo uma romaria ao Santuário Nacional de Aparecida. Raylson destaca que Josemaria "foi o único santo reconhecido oficialmente pela Igreja que visitou Aparecida e também a Catedral da Sé, em São Paulo. Por isso, há uma estátua dele tanto na basílica antiga como na Catedral."

Hoje, o Opus Dei no Brasil tem cerca de 3 mil membros, sendo 60 sacerdotes incardinados à prelazia e 85 vinculados a dioceses.

Apesar da imagem discreta e da recorrente crítica à sua organização fechada, a Obra continua a desempenhar um papel ativo na vida católica do país, especialmente entre setores profissionais e intelectuais.

Como é organizada?

A prelazia é liderada por um prelado — atualmente Fernando Ocáriz, desde 2017 — com sede em Roma. Ele é auxiliado por conselhos compostos por homens e mulheres. A estrutura divide o trabalho em 25 circunscrições pelo mundo. Apenas o cargo de prelado é vitalício.

Os membros se dividem entre leigos e sacerdotes. Estes pertencem à Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, subordinada ao prelado. Já os leigos seguem sob sua orientação em assuntos da missão, mas mantêm vínculos normais com a Igreja local e as autoridades civis, como qualquer outro fiel.