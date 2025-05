Não é o fim: cinco dicas para se redescobrir após um término amoroso

Quando um relacionamento chega ao fim, o impacto emocional é tão intenso que pode desencadear uma cascata de reações físicas: insônia, perda de apetite, dor no estômago, tensão muscular. É como se o corpo inteiro entrasse em luto.

Entretanto, a solução passa, antes de tudo, por encarar a realidade. Sim, há sofrimento, choro, vulnerabilidade, e tudo bem, esse é o luto do amor —e ele precisa ser vivido. O cuidado é não permitir que a dor se instale de vez e vire moradora fixa do seu cotidiano.

O receituário para superar essa fase é simples e eficaz: apoio de amigos, novas experiências, descanso mental, projetos pessoais e, quem sabe, um novo romance. Talvez esse momento seja, no fim das contas, um convite para se redescobrir.

Retome sua vida de onde parou

Durante um namoro ou casamento, cria-se uma espécie de "nós" que muitas vezes substitui o "eu". Há fusão de rotinas, amigos e planos, e quando tudo desmorona, o corpo sente o impacto.

Pesquisas mostram que, após o fim de um relacionamento, há uma espécie de "reconfiguração do eu". É como se a pessoa precisasse reaprender a se reconhecer sem o outro.

A seguir, veja dicas que facilitam esse processo.

1. Aceite o luto amoroso. Primeiro, respire fundo e entenda: a dor é real. Não tente acelerar o processo ou engolir o choro. O luto amoroso existe e precisa ser vivido. Negar o sofrimento só prolonga a ferida. Viva a tristeza, reconheça seus sentimentos e dê tempo ao tempo. Evite cobranças internas, superar não é sinônimo de "estar feliz o tempo todo".

2. Redescubra o que é só seu. Durante o relacionamento, é normal compartilhar tudo. Mas agora é hora de lembrar quem você era antes e descobrir quem você quer ser a partir daqui.

Pergunte-se:

Quais hobbies eu deixei de lado?

O que me fazia feliz antes?

Quem eu era quando estava sozinho(a)?

3. Coloque o corpo em movimento. Não precisa virar atleta, mas mover o corpo ajuda. Vale caminhar, dançar, correr, praticar ioga. Qualquer ação que você considere positiva (mesmo que pareça pequena) ajuda a aliviar a dor emocional. Em um experimento, pesquisadores usaram um spray nasal falso dizendo que ele aliviaria a dor da rejeição. O simples fato de acreditar no alívio gerou melhora real. Ou seja: o cérebro precisa de ação, não de perfeição.

Imagem: iStock

4. Reconecte-se com o mundo. Ficar só pode ser necessário por um tempo, mas não se isole por completo. Volte a encontrar amigos, conheça novas pessoas, troque ideias fora do universo do "ex". Conversas novas abrem espaço para pensamentos novos. Só cuidado com a armadilha de falar exclusivamente do passado. O foco agora é em você no presente.

5. Crie um projeto novo (ou retome um antigo). Sabe aquele curso que ficou para depois? A viagem adiada? A ideia que nunca saiu do papel? Esse é o momento. Colocar energia em algo novo (ou que você amava) ajuda a redirecionar sua identidade e a construir propósito. Planejar o futuro devolve a sensação de controle — algo que geralmente se perde nos términos.

Você não precisa apagar a história que viveu. Mas pode — e deve — usar esse recomeço para construir uma versão ainda mais autêntica de si mesmo. Com tempo, compaixão e ação, o coração se refaz. E você pode sair dessa jornada até mais forte do que entrou.

*Com informações de reportagem publicada em 01/03/2019