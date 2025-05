Ataque que matou influenciadora grávida e irmã tinha namorado como alvo

O influenciador Antônio Victor Araújo Ferreira, conhecido como "Moscow", era o alvo do ataque que matou sua namorada grávida e a irmã dela na última quinta-feira (1º) em Fortaleza, no Ceará, indica as investigações da Polícia Civil. O jovem foi preso por suspeita de participação no revide ao assassinato da namorada, que deixou cinco pessoas feridas.

O que aconteceu

Influenciadoras foram mortas juntas. Bianca dos Santos, de 15 anos, e sua irmã, Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos, foram assassinadas a tiros na noite de quinta-feira (1º) em Fortaleza (CE).

Bianca estava grávida. Segundo seu namorado, Antônio Victor Araújo Ferreira, o "Moscow", de 18 anos, a jovem estava grávida de dois meses.

"Não mataram só você, mataram todos nós e nosso neném"

Antônio Victor, em uma rede social.

"Moscow" seria alvo. Segundo a investigação, o ataque foi feito pelo Comando Vermelho. Antônio Victor, que também é influenciador, usaria suas redes sociais para fazer "propaganda" da facção rival Guardiões do Estado.

Cinco pessoas ficaram feridas em retaliação. Três vítimas estão em estado grave. A tentativa de chacina aconteceu em um campo de futebol, próximo ao local do primeiro ataque.

"Moscow" foi preso. Ele é suspeito de participar do revide à morte da namorada, mas nega envolvimento com a facção e na represália.

Como o crime ocorreu

Bianca e Beatriz estavam com um grupo na orla de Fortaleza. Os suspeitos do ataque sugiram pelo mar, em uma moto aquática e em um barco. Eles fizeram vários disparos em direção ao grupo.

Beatriz morreu no local. Bianca foi socorrida e levada para a UPA do bairro Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos.

Criminosos fugiram pelo mar. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência.

Investigações conduzidas pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Fortaleza. A Perícia Forense também esteve no local e recolheu evidências, que devem auxiliar nas investigações.

* Com informações do Estadão Conteúdo