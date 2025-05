Mulher denuncia sumiço de suas guias de orixás: 'Ouvi que só Jesus liberta'

Uma paciente em tratamento contra um câncer denunciou na polícia que teve suas guias (fios ligados aos orixás) jogadas fora em um hospital público no Rio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

O que aconteceu

Tainá Santos da Paz, 33, fazia a última sessão de quimioterapia no dia 18 de abril no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, onde trata um câncer de mama e metástase na coluna. Naquele dia, ela aproveitou para falar com sua médica sobre as dores nas pernas que vinha sentindo. Ela passou por uma tomografia e, após identificarem alterações na medula óssea, decidiram interná-la.

Essa seria a primeira vez, após sua gestação, que ficaria internada. Muito emotiva com toda a situação, ela estava acompanhada do marido e de suas guias, que representam sua fé há 16 anos, quando se iniciou no candomblé.

Enquanto estava no leito, pude ouvir músicas de igreja, pessoas falando de Deus, mas até então estava tudo bem, inclusive um dos médicos ficou interessado em saber mais das minhas guias. Quando fui fazer a tomografia, uma mulher que viu meus fios veio orar por mim.

Tainá Santos da Paz

Quando estava no quarto, um dos fios arrebentou e as bolinhas caíram pela cama. Uma enfermeira veio e ajudou a catar as miçangas da cama e do chão, para Tainá guardar. Logo em seguida, Tainá foi tomar banho e deixou os cordões e seu celular no quarto, um ao lado do outro.

Quando retornou do banho, ela relata que só encontrou o telefone —os fios tinham desaparecido. "Fiquei arrasada, falei na mesma hora com a médica, que tentou me acalmar e ligou para a lavanderia. Ela disse que deve ter sido na hora da troca de roupa de cama e que teria sido um acidente. Meu esposo ajudou, foi à lavanderia, e não encontrou nada."

Quando avistei a enfermeira que havia me ajudado a recolher a guia arrebentada, ela só olhou e disse: 'só Jesus salva, só Jesus liberta'. Tenho certeza de que jogaram minhas guias fora.

Fiz a químio com todos os meus fios, não tinha noção de que estava sendo vítima de intolerância religiosa. Ninguém merece passar por isso. Os cordões têm significados espirituais e simbolizam proteção, fé e têm ligação com os orixás. Sempre fazia minhas orações com eles, e nada do que foi perdido será recuperado. Quem não é da religião não entende, mas esses fios me acompanham há muitos anos, são ligados a orixás Oxumaré, Oyá e Oxum.

Tainá Santos da Paz

Caso de polícia

Assim que teve alta, ela procurou a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para fazer uma denúncia. "A investigação está em andamento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos", diz a nota da Polícia Civil ao UOL.

O hospital é muito bom, mas fico com medo de não darem atenção para o meu caso. Perdi meu pai para o câncer há um ano e tenho uma filha de 6 anos que é especial. Ainda estou muito magoada com toda essa situação e espero que isso não aconteça com ninguém novamente. Quero que a pessoa que fez isso seja responsabilizada também. Tainá Santos da Paz

O que diz o hospital

O Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) diz que tem compromisso com o respeito por todos os credos e repudia qualquer ação para restringir a diversidade. A unidade é administrada pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro).