Membro da UE desaconselha conclusões precipitadas sobre apagão na Espanha e em Portugal

BARCELONA (Reuters) - A Europa vai tirar lições do apagão da semana passada na Espanha e em Portugal, sobre a necessidade de armazenamento de energia e investimento em redes, disse nesta segunda-feira a vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, desaconselhando conclusões precipitadas sobre a causa do incidente.

O apagão levantou questões sobre os desafios que as redes elétricas enfrentam devido ao crescimento da energia solar e eólica, cujo fornecimento pode ser intermitente.

Analistas e autoridades do setor disseram que não havia energia estável suficiente, como gás e nuclear, disponível para fornecer energia quando ocorreu a queda.

"É um pouco surpreendente (ver) a atitude precipitada" que o apagão gerou em alguns setores, disse Ribera em um evento em Barcelona, referindo-se a quem imediatamente culpou a energia renovável pela interrupção.

Ela disse que era importante entender primeiro o que aconteceu na segunda-feira passada, já que as autoridades buscam analisar uma grande quantidade de dados da operadora da rede e das empresas de energia.

Baterias de grande capacidade e outros meios de armazenamento de energia, como energia hidrelétrica bombeada, ajudam a mitigar o risco de interrupções nos sistemas elétricos, e a Europa precisará avaliar como melhor utilizá-los, disse Ribera.

Ela também destacou a necessidade de aumentar as conexões de redes, como as entre a Espanha e a França.

A operadora de rede elétrica espanhola REE reduziu na semana passada a origem da interrupção para dois incidentes separados de perda de geração em subestações no sudoeste da Espanha, mas disse que ainda não identificou sua localização exata.

A ministra da Energia, Sara Aagesen, disse mais cedo nesta segunda-feira que a rede resistiu inicialmente a uma queda de energia no sul da Espanha 19 segundos antes do apagão. Segundo ela, o sistema só foi afetado pelos dois incidentes subsequentes, com a perda de geração no sudoeste.

(Reportagem de Peitro Lombardi e Inti Landauro)