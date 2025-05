Médico é suspeito de matar namorada de 15 anos com tiro na cabeça em MT

Do UOL, em São Paulo

Um médico é suspeito de atirar e matar a namorada adolescente no último sábado em Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Ele deve se apresentar na delegacia ainda hoje.

O que aconteceu

Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos, foi baleada na cabeça. Por volta de 1h de sábado, a jovem foi atendida em um hospital da cidade, onde tentaram reanimá-la por 40 minutos. Ela está sendo sepultada hoje no cemitério municipal, segundo informações da funerária.

O próprio namorado, Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, 29, levou a jovem ao hospital. Conforme boletim de ocorrência, um enfermeiro relatou à Polícia Militar que o homem chegou ''visivelmente abalado'', pedindo para que ''salvassem a menina dele, e que não saberia viver sem ela''. Ao saber da morte da adolescente, Bruno tentou danificar alguns móveis do local, como janela e porta.

Polícia apura quando os dois teriam começado o relacionamento. Waner explicou que, caso os dois tenham se relacionado antes da jovem completar 14 anos, o médico pode ser enquadrado pelo crime de estupro de vulnerável.

Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos, foi baleada na cabeça e não resistiu Imagem: Reprodução / Redes Sociais

O casal estava dentro de um carro quando o disparo ocorreu. Em coletiva de imprensa hoje, o delegado Waner dos Santos Neves afirmou que a informação preliminar é de que o médico tenha atirado nela no veículo, mas ainda investigam a motivação e dinâmica do crime.

A versão do suspeito, apresentada ao irmão em áudio, é de que a menina atirou contra si. O delegado, no entanto, disse que a alegação não condiz com o laudo pericial.

Polícia Civil afirmou que o médico deve se apresentar ainda hoje na delegacia para prestar esclarecimentos. Waner se recusou a confirmar se solicitou à Justiça a prisão do homem. O UOL questionou por que o médico não foi detido no próprio hospital, mas não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Defesa de Bruno, que também participou da coletiva, chamou o caso de ''acidente''. Segundo o advogado Fábio Henrique, o tiro foi acidental após uma combinação entre ''bebida alcoólica, direção de veículo e arma de fogo''. Ele não comentou a versão de suicídio apresentada pelo cliente. ''Ele amava essa jovem, tinha planos de casar. Infelizmente, arma não é uma coisa boa, arma com direção e bebida, muito menos'', disse.

Bruno se formou em Medicina em 2020 na Universidade Cristã da Bolívia. Em uma consulta hoje, o registro médico dele aparece regular. O UOL entrou em contato com o CFM (Conselho Federal de Medicina) para comentar o assunto.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.