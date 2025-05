Novo presidente do INSS diz que mecanismos contra fraudes não foram usados

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, afirmou hoje à CNN Brasil que mecanismos que poderiam ter sido colocados em prática para evitar fraudes contra aposentados não foram colocados em prática.

O que aconteceu

"Havia avisos, alertas, mecanismos, e não foram colocados em prática", disse Waller. "O que a gente precisa é colocar em prática, para assegurar ao nosso benificiário que tudo que mexer na folha dele, que é aquilo que ele depende para se alimentar, para comprar remédio e sobreviver, seja resguardado com legitimidade de eventuais descontos de só aquilo que ele precisar."

Waller substituiu Alessandro Stefanutto, que foi afastado do cargo pela Justiça e depois pediu demissão. O antigo presidente do instituto é suspeito de liberar descontos indevidos em benefícios de aposentados, de acordo com investigações da Polícia Federal. A fraude, que teria gerado prejuízo de R$ 6,3 bilhões, começou em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro, e foi até o governo atual, do presidente Lula.

Onze entidades de classe foram enquadradas. Outras 31 são suspeitas de cobrarem mensalidade irregular. Em diversos casos, houve falsificação de assinaturas para autorizar os descontos nas folhas de pagamento, segundo a PF.

Instituto abriu hoje processos administrativos de responsabilização contra 12 entidades citadas na investigação da Polícia Federal por fraudes em aposentadorias e pensões. Das 12 entidades que serão alvos de processo no INSS, seis estão entre as investigadas pela Polícia Federal. No entanto, todas elas estão na lista das 31 entidades suspeitas de fazer descontos não autorizados.