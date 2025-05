Mattel cita que fará aumento de preços de brinquedos quando necessário

A fabricante americana de brinquedos Mattel afirmou que pretende aumentar os preços dos brinquedos americanos "quando necessário", em um esforço para combater tarifas abrangentes impostas a outros países de onde a empresa obtém seus produtos. A empresa também pretende continuar reduzindo a produção na China.

A companhia espera que essas medidas compensem totalmente os custos potenciais dos impostos nos próximos trimestres, segundo informaram executivos da fabricante das bonecas Barbie e dos Hot Wheels.

Atualmente, cerca de 20% das importações da Mattel para os EUA vêm da China. A companhia planeja reduzir esse número para menos de 15% até o final do próximo ano e para menos de 10% até o final de 2027, afirmou o CEO Ynon Kreiz.

No entanto, não está claro como essas medidas afetarão os consumidores. "Resta saber como a demanda do consumidor se manterá pelo restante do ano, dado o impacto das tarifas sobre os preços e os gastos discricionários", disse Kreiz.

A Mattel suspendeu as suas projeções de resultados para o ano diante do ambiente macroeconômico volátil e da evolução do cenário tarifário dos EUA, o que dificulta a previsão dos gastos do consumidor e as vendas nos EUA no restante do ano e na temporada de festas de fim de ano.

No primeiro trimestre de 2025, a companhia registrou prejuízo de US$ 40,3 milhões, ante um resultado negativo de US$ 28,3 milhões nos primeiros três meses de 2024.

*Com Dow Jones Newswires