Lula demite Cida e mantém PT no Ministério das Mulheres

O presidente Lula (PT) confirmou hoje a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes no Ministério das Mulheres. Ele recebeu as duas no Planalto no início da tarde.

O que aconteceu

Lopes foi convidada na semana passada depois de meses de especulação. A queda de Cida era cotada desde o final do ano passado e foi acentuada após as denúncias de assédio moral, arquivadas em fevereiro pela CEP (Comissão de Ética da Presidência). A oficialização foi feita pela Secom (Secretaria de Comunicação) por meio de nota. Ambas darão uma coletiva nesta tarde.

Cida já havia convocado a equipe para um "comunicado" de despedida. Ela deve reunir servidores no ministério, agradecer pelo trabalho nestes pouco mais de dois anos e receber uma homenagem do gabinete. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, participará da reunião.

Cida vinha sendo questionada pelas ações do ministério. Apesar de ser uma pasta considerada pequena, com baixo orçamento e pouco visada pela centrão, o ministério tem um posicionamento estratégico e simbólico para o governo, que tem insistido em avanços na luta pela equidade de gênero. O cargo também é relevante para a primeira-dama Janja da Silva, que tinha contato direto com a titular.

A nova ministra tem histórico no ativismo social. Filiada ao PT desde o início dos anos 1980, ela compôs o segundo mandato de Lula, em 2010, como ministra do Desenvolvimento Social e Combate.

Entrada de Lopes marca a 12ª troca de ministros desde o início do governo. Na sexta, o então titular da Previdência Social, Carlos Lupi, pediu demissão do cargo em meio a investigações sobre fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS. Wolney Queiroz, número 2 de Lupi e filiado ao PDT, assumiu a pasta.

Saída de Cida Gonçalves já era considerada certa pelo entorno do presidente desde o início do ano. O petista estava descontente com o desempenho dela à frente do ministério e cogitava fazer a mudança no contexto da reforma ministerial prometida para 2025.

As mudanças feitas até agora, no entanto, foram pontuais e envolveram principalmente petistas. Lopes e Gonçalves, por exemplo, são filiadas ao PT. No início do ano, cogitava-se uma reforma ministerial ampla para fidelizar o apoio de partidos do centrão à reeleição de Lula em 2026, mas as trocas envolvendo outras siglas foram motivadas por escândalos ou denúncias de corrupção. São os casos de Lupi e de Juscelino Filho (União Brasil), que deixou o ministério das Comunicações após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por desvio de emendas parlamentares.

Quem é Márcia Lopes?

Márcia Lopes já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, no fim do segundo governo Lula. Paranaense, ela tem 67 anos e é irmã de Gilberto Carvalho, atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e ex-secretário geral da Presidência.

Antes de cargos no governo federal, Lopes foi vereadora. Ela é filiada ao PT desde 1982 e atuou na Câmara Municipal de Londrina, sua cidade natal, entre 2001 e 2004.

Nova ministra é formada em serviço social. Lopes fez graduação na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e posteriormente se tornou especialista na área de Criança e Adolescente pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).