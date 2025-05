Liderança israelense aprova expansão da ofensiva terrestre em Gaza

Por Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - O gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou para aumentar a ofensiva contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza, a ponto de tomar todo o enclave e manter seus territórios, disse uma autoridade israelense nesta segunda-feira.

Uma reportagem da emissora pública israelense Kan, citando autoridades com conhecimento dos detalhes, informou que o novo plano é gradual e levaria meses, com as forças se concentrando primeiro em uma área do enclave agredido.

Esse cronograma poderia deixar a porta aberta para um cessar-fogo e negociações de libertação de reféns antes da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à região na próxima semana, de acordo com o ministro do gabinete de segurança Zeev Elkin.

"Ainda há uma janela de oportunidade até que o presidente Trump conclua sua visita ao Oriente Médio, se o Hamas entender que estamos falando sério", disse Elkin ao Kan na segunda-feira.

Já no controle de cerca de um terço do território de Gaza, Israel retomou as operações terrestres em março, após o colapso de um cessar-fogo apoiado pelos EUA que havia interrompido os combates por dois meses. Desde então, o país impôs um bloqueio total de ajuda ao enclave.

Elkin afirmou que, em vez de lançar ataques em áreas específicas e depois abandoná-las, como os militares fizeram até agora, as forças israelenses agora manterão os territórios que tomarem, até que o Hamas seja derrotado ou concorde em se desarmar e deixar Gaza.

O Hamas descartou essa possibilidade. Israel ainda não apresentou uma visão clara para o pós-guerra em Gaza, enquanto enfrenta pressão internacional para encerrar uma campanha que deslocou a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza e a deixou dependente de suprimentos de ajuda que vêm diminuindo rapidamente desde o bloqueio.

A autoridade israelense disse que o plano ofensivo recém-aprovado deslocaria a população civil de Gaza para o sul e evitaria que a ajuda humanitária caísse nas mãos do Hamas, embora o bloqueio ainda não tenha sido levantado.

No domingo, as Nações Unidas rejeitaram o que disseram ser um novo plano de distribuição de ajuda no que descreveram como centros israelenses.

Nesta segunda-feira, Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês de Refugiados, afirmou no X que Israel estava exigindo que a ONU e as organizações não governamentais fechem seu sistema de distribuição de ajuda em Gaza.

"Eles querem manipular e militarizar toda a ajuda aos civis, forçando-nos a entregar suprimentos por meio de centros projetados pelos militares israelenses, assim que o governo concordar em reabrir as passagens. O NRC defenderá nossos princípios humanitários e, com todos os nossos colegas, se recusará a participar desse novo esquema."

(Reportagem adicional de Emma Farge em Genebra)