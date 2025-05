Kremlin diz que reunião Trump-Putin é necessária, mas ainda não há detalhes específicos

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin, questionado na segunda-feira sobre uma possível reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, na Arábia Saudita, disse que um encontro é necessário, mas que Putin não tem nenhuma viagem ao Oriente Médio planejada para meados de maio.

Trump, que se comprometeu a negociar rapidamente o fim da guerra na Ucrânia logo após assumir o cargo, afirmou no fim de semana que ele e seus assessores tiveram "discussões muito boas" sobre Rússia e Ucrânia nos últimos dias.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, questionado pelos repórteres sobre os comentários de Trump de que ele poderia considerar a possibilidade de se reunir com Putin durante uma viagem à Arábia Saudita neste mês, disse que o chefe do Kremlin não tem viagem programada para lá, mas que "essa reunião está claramente na boca de todos".

"E, em muitos aspectos, achamos que ela é certamente necessária", declarou Peskov. "Ela precisa ser preparada adequadamente e exige esforços em vários níveis de especialistas", incluindo contatos contínuos entre Moscou e Washington, acrescentou

"Mas até agora não há detalhes específicos sobre isso."

Trump viajará para Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos neste mês para participar de uma cúpula com líderes do Golfo, informou Axios.

Putin não se encontra com um presidente dos EUA em exercício desde que realizou uma cúpula em Genebra em junho de 2021 com o antecessor de Trump, Joe Biden.

Putin e Trump se falaram por telefone várias vezes este ano, enquanto o líder dos EUA trabalha para intermediar o fim da guerra.

