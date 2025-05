Justiça decreta prisão de suspeitos por ataque a delegacia no RJ

A Justiça decretou a prisão preventiva de três pessoas pelo ataque a uma delegacia em Duque de Caxias (RJ) em fevereiro. Eles seriam integrantes do Comando Vermelho.

O que aconteceu?

Traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, teria ordenado ataque. Além dele, a Justiça decretou a prisão de outros dois suspeitos após pedido do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado) do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro).

Os três responderão por tentativa de homicídio e dano qualificado, tortura e associação para o tráfico.

Criminosos queriam resgatar Rodolfo Manhães Viana, o Rato. Ele havia sido preso horas antes por tráfico e associação para o tráfico.

Homens invadiram delegacia com fuzis e granadas. Durante a ação, em 15 de fevereiro, os criminosos feriram dois agentes da 60ª Delegacia de Polícia de Duque de Caxias e torturaram outro em busca de informações sobre o paradeiro de Viana. Mas, no momento do ataque, ele já havia sido transferido para a Polinter (Polícia Interestadual), na Cidade da Polícia.

Análise de celulares apreendidos confirma envolvimento de Doca, diz MP. As informações também apontaram outros participantes do ataque: Nilson Tavares de Oliveira, morto no último sábado em confronto com a Polícia Civil, e Edward Yuri Correia Santana. Joab da Conceição Silva, também envolvido, já havia sido denunciado pelo MPRJ.