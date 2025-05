'Risquei o 8 de janeiro de todos os calendários', diz ministro da Defesa

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou hoje que o constrangimento por ver militares citados nas investigações do 8 de Janeiro o levou a riscar a data em todos os calendários.

O que aconteceu

Ministro disse que após os ataques contra as sedes dos Três Poderes não "conseguia" falar sobre a Defesa em eventos públicos. "Todos tinham suas verdades, todos tinham suas suspeições", afirmou Múcio em evento com empresários do grupo Lide, em São Paulo.

Segundo Múcio, é importante que os fatos envolvendo os atos antidemocráticos sejam elucidados. "Interessa mais a eles, por conta de seus conceitos, de que há muitos que querem somente a verdade, para poder separar o joio do trigo, para saber quem comprometeu o nome das instituições", disse o ministro.

Ele elogiou os atuais comandantes das Forças Armadas, também presentes no evento. "Em um período de muita polarização, de muita ideologização, bandas, lados, cada um querendo ter razão e ninguém procurando a verdade, devemos a esses homens. Hoje nós precisamos creditar a eles, às três Forças, o que nós somos. A preocupação é absoluta com o país."

Às forças interessavam que absolutamente fosse elucidado tudo aquilo. Havia o constrangimento de ver amigos de décadas nas raias da suspeição, havia indignação quando as coisas eram verdadeiramente detectadas, mas o pior sentimento é ver que a nuvem de suspeição pairava sobre todos eles.

José Múcio, ministro da Defesa

Atual ministro foi citado na defesa do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, em julgamento da denúncia da tentativa de golpe de Estado. Ex-ministro afirmou em defesa ao STF que estava alinhado com o comandante do Exército em 2022 e elencou como testemunha José Múcio.

No dia do julgamento, Nogueira pediu que a denúncia fosse aceita e listou testemunhas para sua defesa. A defesa entendeu que deveriam ser ouvidos como testemunha o atual ministro da Defesa de Lula e os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, general Freire Gomes e brigadeiro Carlos Almeida de Baptista Júnior.

Ministro defendeu a não interferência de militares na política brasileira em referência à PEC dos Militares — que prevê a transferência para a reserva dos militares que desejam participar da política. "Nós não queremos nem militares participando de política, nem políticos participando de vida de militar, para não se pensar em golpe, contra golpe, não pode ter lado, o lado da defesa é o país, cada um pensa de um jeito, vota em quem quer, mas colocando a farda, o líder é a Constituição e é o país."

Majores, subtenentes e coronéis em novo julgamento

Denunciados do chamado Núcleo 4 são acusados de organizar ações de desinformação e propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e ataques virtuais a instituições e autoridades. Se a maioria dos ministros da Primeira Turma aceitar a denúncia, os acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF (Supremo Tribunal Federal)

Fazem parte do grupo dois majores da reserva, um subtenente, um tenente-coronel e um coronel. São eles: Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército), Ângelo Martins Denicoli (major da reserva), Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente), Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel), Reginaldo Vieira de Abreu (coronel).

Também integram o grupo um policial federal e o presidente do Instituto Voto Legal. São eles: Marcelo Araújo Bormevet (policial federal), Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal), engenheiro da organização contratada pelo PL para elaboração de um documento que questionava o sistema de votação brasileiro.