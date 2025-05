Israel pode tomar toda Faixa de Gaza em operação ampliada, dizem autoridades

Por Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - Israel pode tomar a Faixa de Gaza e controlar a ajuda em uma ofensiva ampliada contra o grupo militante palestino Hamas que foi aprovada pelo gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta segunda-feira, disseram autoridades.

Uma autoridade de defesa israelense afirmou que a ofensiva não seria lançada antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concluir sua visita ao Oriente Médio na próxima semana.

A decisão, após semanas de esforços vacilantes para chegar a um acordo sobre um cessar-fogo com o Hamas, ressalta a ameaça de que uma guerra que está acumulando pressão internacional sobre Israel em meio à diminuição do apoio público no país possa continuar sem fim à vista.

Um porta-voz do governo disse a jornalistas online que os soldados da reserva estavam sendo convocados para expandir as operações em Gaza, não para ocupá-la.

Uma reportagem da emissora pública israelense Kan, citando autoridades com conhecimento dos detalhes, informou que o novo plano é gradual e levaria meses, com as forças se concentrando primeiro em uma área do enclave agredido.

As tropas israelenses já assumiram o controle de uma área que corresponde a cerca de um terço da Faixa de Gaza, deslocando a população e construindo torres e postos de vigilância em terrenos desmatados que os militares descreveram como zonas de segurança, mas o novo plano iria além.

Uma autoridade do governo israelense declarou que a ofensiva recém-aprovada tomaria todo o território da Faixa de Gaza, deslocaria a população civil para o sul e impediria que a ajuda humanitária caísse nas mãos do Hamas.

A autoridade de defesa disse que a distribuição de ajuda, que tem sido feita por grupos de ajuda internacional e organizações da ONU, seria transferida para empresas privadas e distribuída na região de Rafah, no sul, assim que a ofensiva começasse.

Os militares israelenses, que durante toda a guerra demonstraram pouco apetite para ocupar Gaza, não quiseram comentar as falas de autoridades governamentais e políticos.

Israel retomou sua ofensiva em março, após o colapso de um cessar-fogo apoiado pelos EUA que havia interrompido os combates por dois meses. Desde então, o governo israelense impôs um bloqueio à entrada de ajuda no enclave, o que gerou alertas das Nações Unidas e de organizações internacionais de que a população de 2,3 milhões de pessoas enfrenta fome iminente.

A autoridade de defesa israelense disse que Israel manterá as zonas de segurança apreendidas ao longo do perímetro de Gaza porque elas são vitais para proteger as comunidades israelenses ao redor do enclave.

Mas ele afirmou que havia uma "janela de oportunidade" para um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns durante uma visita de Trump à região na próxima semana.

"Se não houver acordo sobre os reféns, a operação "Gideon Chariots" começará com grande intensidade e não parará até que todos os seus objetivos sejam alcançados", disse ele.

Mahmoud Mardawi, representante do Hamas, rejeitou o que ele chamou de "pressão e chantagem".

"Nenhum acordo, exceto um abrangente, que inclua um cessar-fogo completo, a retirada total de Gaza, a reconstrução da Faixa de Gaza e a libertação de todos os prisioneiros de ambos os lados", disse ele.

Israel ainda não apresentou uma visão clara para o pós-guerra em Gaza, depois de uma campanha que deslocou a maior parte da população de Gaza e a deixou dependente de suprimentos de ajuda que estão diminuindo rapidamente desde o bloqueio.

